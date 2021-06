DOLIU în lumea teatrului. Un mare actor a murit la vârsta de 70 de ani

Actorul Valentin Ivanciuc a murit duminică, 27 iunie, la vârsta de 70 de ani. Anunțul a fost făcut marți de către Teatrul Național din Timișoara. Valentin Ivanciuc a fost actor al Teatrului de Vest din Reșița timp de două decenii, iar ulterior s-a alăturat Teatrului Național din Timișoara. La Timișoara a jucat peste 50 de roluri în 22 de ani de activitate.

"Cu tristețe, Teatrul Național din Timișoara anunță că actorul Valentin Ivanciuc (29.04.1951 – 27.06.2021) a trecut în neființă. După două decenii în care a fost actor al Teatrului de Vest din Reșița, în 1996, Valentin Ivanciuc s-a alăturat trupei Teatrului Național din Timișoara, pe scenele căruia a jucat peste 50 de roluri în următorii 22 de ani. Înmormântarea va avea loc mâine, 30 iunie, de la ora 12, la cimitirul din cartierul Ronaț. Îl vom păstra în amintire pe colegul nostru, Valentin Ivanciuc. Dumnezeu să îl odihnească!", se arată într-o postare pe pagina oficială de facebook a Teatrul Național din Timișoara.

Jurnalistul Florin Condurățeanu

Jurnalistul Florin Condurățeanu s-a stins din viață în cursul zilei de ieri. Mihai Gâdea a anunțat aseară în lacrimi, în direct la Antena 3, că jurnalistul Florin Condurățeanu a încetat din viață la vârsta de 71 de ani.

”Îmi este foarte greu să vă anunț ceea ce urmează. Colegul și prietenul nostru, unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurățeanu, a încetat din viață. De-a lungul timpului, prin natura lucrurilor, prin natura meseriei mele, am cunoscut foarte mulți oameni. Am lucrat cu foarte mulți oameni. Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Condurățeanu.

În urmă cu puțin timp am aflat că scumpul nostru coleg și prieten a intrat în șoc cardio-respirator și cu toții am sperat ca Florin Condurățeanu, așa cum a învins întotdeauna în profesie, în viață, să învingă și în această seară, dar bătălia aceasta iată nu a câștigat-o. Ceea ce a câștigat a fost însă bătălia cu întreaga viață. Ne aflăm la finalul unui drum al unui om de un talent, de o generozitate, de o bunătate cum nu știu câți alți oameni l-ar putea concura vreodată. Florin Condurățeanu este cunoscut de marele public pentru modul în care și-a exercitat profesia. Și-a exercitat-o impecabil. A fost alături de cei mai iubiți români și a reușit să le spună poveștile. A reușit să meargă în domeniul sanitar, de exemplu, cu un talent și cu o vocație rar întâlnită. Florin Condurățeanu, mai mult decât orice, și-a iubit țara, a iubit pe cei care locuiesc în această țară. A luptat mereu pentru marile valori, atunci când acestea erau nedreptățite.", a fost cruntul anunț făcut de Mihai Gâdea la Antena 3.

