Trupul neînsuflețit al lui Florin Condurățeanu, depus la Casa Presei Libere

Potrivit familiei, sicriul va rămâne în incinta Sălii de Marmură din Casa Presei Libere pănă miercuri seara, când acesta va fi depus la Capela Cimitirului Bellu, înmormântarea urmând să fie oficiată, joi, la prânz.

Cunoscutul jurnalist a încetat din viață, luni seara, în urma unui stop cardiorerspirator, la vârsta de 71 de ani.

Victor Ciutacu a declarat la aflarea tragicului eveniment că: „Nu există om care să fi ajutat mai multă lume pe planetă decât Florin Condurăţeanu. A salvat, la propriu, sute de vieţi. Şi am ajuns, tocmai eu, să fac breaking news pe moartea lui fulgerătoare. Iartă-mă, Ţuţule, numai noi doi şti(a)m pentru ce”, a punctat Victor Ciutacu, pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, Marius Tucă a spus că a lucrat împreună cu regretatul jurnalist timp de 20 de ani. ”Înseamnă o viață de om pe care am trăit-o alături de Țuțu”, a spus Marius Tucă.

”Era refugiul nostru, al ziariștilor mai tineri, atunci când nu mai aveam nicio soluție, când nu mai aveam nicio cale, când nu mai aveam niciun răspuns. Atunci exista Țuțu.

Gândindu-mă acum la ce s-a întâmplat, îmi dau seama că l-am pus nemuritor și îmi pare rău că nu am apucat să scriu o scrisoare, pe care am vrut să o fac publică din totdeauna. Au fost foarte multe momente în care am simțit să scriu scrisoarea asta, să îi mulțumesc mai ales pentru momentele alea în care nu aveai nicio soluție și el venea cu una foarte simplă și cu o explicație din viață care te liniștea și te salva cumva.

Pe de altă parte, și gazetărește, că am trăit gazetărește unul lângă celălalt și prietenește atâta timp. M-am uitat la determinarea lui de fiecare dată în a-i învăța pe ceilalți, în a le spune cât de frumoasă este meseria asta. Și când vezi un ziarist mai mare, mai experimentat că vine și îți spune în fiecare zi, dar în fiecare zi, cât de frumoasă e meseria asta, nu mai ai nevoie de nimic.

Am atâtea amintiri legate de el. Aș mai spune că la un moment dat a fost dat la o parte, că părea bătrân. Nu-i adevărat. A suferit mult din cauza asta. Cred că și noi la un moment dat am încercat să îi ținem niște lecții că s-a schimbat lumea și că ar trebui să fim altfel, ceea ce era o prostie dacă stau să mă gândesc acum. Tot el avea dreptate și în cazul ăsta", a declarat cu lacrimi în ochi Marius Tucă, luni seara, la Antena 3.