”DJ Vasile”, cu Romina și Roxana, senzație la Vocea României. La unison, ”cel mai bun moment” al Irinei Rimes: Era cât pe ce să renunțăm

Romina Apostol și Roxana Sava au deschis seara la Vocea României cu o ”horă” în care și-au îmbinat armonios vocile cu ritmurile moldovenilor de peste Prut, o alegere firească a Irinei Rimes, din echipa căreia au făcut parte cele două pretendente la trofeul pus în joc.

”Consider că amândouă suntem extraordinar de bune și are o voce foarte frumoasă și cred că de asta ne-a și pus Irina împreună, ca să aibă un moment extra”, a afirmat Romina Apostol înainte de a urca pe scenă. ”Chiar îmi era frică să pic cu Romina. Ai auzit cum cântă fata aia, zbiară de sparge geamurile, zbiară în sensul bun”, a spus Roxana, puțin emoționată în fața duelului în care a fost ”aruncată” de Irina Rimes pe piesa energică a Zdob și Zdub, ”DJ Vasile”.

La unison, ”cel mai bun moment” al Irinei

”Cred că tocmai s-a întâmplat momentul meu preferat din battle-ul de la Vocea României, ați fost amândouă foarte bune și vreau să vă spun că oricare ar fi recomandările noastre sau orice va alege Irina, momentul acesta nu s-ar fi întâmplat dacă vreuna dintre voi ar fi lipsit din el. Amândouă meritați să mergeți mai departe și sper să se întâmple așa. Recomandarea noastră este Romina Apostol”, a spus Theo Rose, care a fost completată de Horia Brenciu, în stilul său, caracteristic. ”Noi suntem fani Al Bano și Romina Power”.

”Mi s-a părut poate cel mai bun duet de la Irina, de anul acesta, de până acum. Ați avut energie, ați avut bucurie. Ați dat o față nouă piesei acesteia și chiar cred că o să fie pâine”, a spus Smiley, a cărui recomandare a fost tot Romina Apostol.

”Și eu cred că este cel mai bun moment al Irinei. Pur întâmplător este rock. E importat să primiți felicitări, pentru că ați reușit să vă conectați și să faceți dn piesa asta o chestie comună”, a spus și Tudor Chirilă care a recomandat-o pe Romina.

”Eu nu am copii, încă. Și pe toată perioada asta de la Vocea României simt că toți concurenții din echipa mea sunt copiii mei. Și încerc să dau tot ce am mai bun într-un timp scurt. Ce trebuie să știe telespectatorii este că Romina a venit săptămâna trecută, căci duelul trebuie să fie atunci, fără voce. Efectiv nu mai vorbea deloc. Și era cât pe ce să renunțăm la moment, așa că am mers pe soluția de ultim moment, în care Romina să spună că nu poate să cânte și să își cedeze locul. Doar că, din fericire, nu știu ce a făcut, cum a făcut, dar a deschis gura și a cântat. Dacă există cineva acolo, Sus, care a contribuit la asta, Univers, îți mulțumim. Felicitări amândurora pentru că ați depășit acest moment, știu că pentru amândouă a fost greu”, a spus Irina Rimes, care ”în speranța că niciuna nu va pleca acasă”, a decis să meargă mai departe cu Romina.

