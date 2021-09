Dispreţ total la adresa bucureştenilor! Vă spunem noi ce a ”OMIS” Nicuşor Dan să anunţe după şedinţa în care a spus că s-a decis să se sterilizeze câini şi pisici

După o şedinţă extrem de importantă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în care s-a votat desfiinţarea unor companii municipale, achiziţionarea ELCEN de către Termoenergetica, menţinerea suspendării PUZ-urilor de sector şi alte proiecte vitale în care e vorba de mulţi bani şi care au efecte concrete asupra vieţii bucureştenilor, Primăria Capitalei a transmis presei un comunicat cu titlul: "Primăria Capitalei asigură sterilizarea gratuită pentru 10 mii de câini şi pisici din Bucureşti". Practic, asta a considerat primăria condusă de Nicuşor Dan că e important să afle bucureştenii despre ce s-a votat la şedinţă.

Vă spunem noi, însă, ce NU a anunţat primăria lui Nicuşor Dan, care sunt proiectele trecute la "şi altele", după ce oamenii au fost informaţi că se vor steriliza gratuit câini şi pisici.

Se dă liber la cumpărarea de panseluţe

S-a votat, în şedinţa de astăzi, dizolvarea Companiei Parcuri şi Grădini şi a Companiei Municipale Întreţinerea Arborilor. În cadrul dezbaterilor asupra proiectului, primarul Nicuşor Dan a spus, după ce a fost întrebat ce se va întâmpa după această decizie dacă se va achiziţiona de pe piaţă material săditor sau nu se vor mai planta arbori, arbuşti şi flori în Bucureşti: "Este mai ieftin să cumperi de pe piaţa liberă decât de la serele primăriei, pentru că acestea nu au fost întreţinute de multă vreme". Tot atunci s-a hotărât ca utilajele companiei desfiinţate - tractoare, etc - să fie trecute gratuit la ALPAB. Practic, ALPAB s-ar ocupa doar de parcarea vehiculelor, neavând oameni care să conducă tractoraşe, utilaje pentru întreţinerea parcurilor, ci are doar nişte angajaţi la sere. În plus, nu se ştie dacă ANAF-ul, în cazul insolvenţei companiilor respective, nu o să le pună poprire şi o să le scoată la licitaţie în contul datoriilor.

Proiectul a fost aprobat.

Municipalitatea cumpără ELCEN, dar n-are bani

Tot în cadrul şedinţei s-a discutat şi votat transferul ELCEN - companie a statului, producătorul de energie termică - către Termoenergetica - o companie a muncipalităţii. În timpul discuţiilor, primarul a fost întrebat dacă administraţia Bucureştiului are bani să cumpere ELCEN, având în vedere că aceasta a fost evaluată la circa un milard de lei. Termoenergetica are un capital social de 2,6 milioane de lei şi vrea să cumpere ELCEN care este evaluată la 1 miliard. Nicuşor Dan a spus: "În acest moment nu avem bani să achităm prima tranşă, însă cu sprijinul Guvernului putem să-i avem. Azi ne exprimăm intenţia (n.r. - de a cumpăra ELCEN) deşi nu avem bani să facem achiziţia".

Proiectul a fost adoptat.

Se menţine embargoul de un an pe PUZ-urile de sector

Un alt proiect adoptat a fost menţinerea suspendării PUZ-urilor (Planurilor Urbanistice Zonale), chiar dacă primarului i s-a atras atenţia asupra faptului că aceasta are atât consecinţe legale, cât şi materiale, bugetul local fiind văduvit de sume mari de bani care ar fi intrat în conturi de la cei care construiesc case, blocuri, etc în Bucureşti.

Ce a anunţat, după şedinţă, Primăria Capitalei

La finalul acestei şedinţe în care, repetăm, s-au dizolvat companii municipale, este în joc soarta unor angajaţi care nu ştiu ce vor face pe viitor, se iau decizii cu privire la o mulţime de utilaje care au fost cumpărate de companiile respective tocmai pentru a îngriji parcurile şi spaţiile verzi, se discută cumpărarea ELCEN care valorează un miliard de lei, menţinerea suspendării PUZ-urilor de sector, Nicuşor Dan şi Primăria Capitalei ţin să le transmită bucureştenilor următoarea veste: "Primăria Capitalei asigură sterilizarea gratuită pentru 10 mii de câini şi pisici din Bucureşti".

Iată ce consideră municipalitatea că trebuie să ştie bucureştenii despre ce s-a discutat astăzi în Consiliul General:

"Consiliul General al Municipiului Bucureşi a aprobat, în şedinţa de astăzi, un proiect de hotărâre prin care, în perioada următoare, vor fi sterilizate 10 mii de animale din Capitală, câini fără pedigree, cu deținător şi pisici fără pedigree, cu și fără deținător.

Concret, prin intermediul acestui program vor fi subvenționate următoarele servicii:

- identificarea prin microcip şi înregistrarea în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS),

- sterilizarea câinilor fără pedigree, cu deținător, și

- sterilizarea pisicilor fără pedigree, cu și fără deținător.

Potrivit acestui proiect, fiecare persoană cu domiciliul sau reședința în București va putea beneficia de aceste servicii în limita a maximum 5 animale (câini și/sau pisici), după principiul primul venit primul servit, în limita plafonului stabilit. Suportarea cheltuielilor necesare se va face din bugetul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

Menționăm că, în cazul câinilor, sunt obligatorii, prin lege, identificarea prin microcip și înregistrarea acestora în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS), registru gestionat de Colegiul Medicilor Veterinari (CMV). Pentru pisici nu există această obligativitate legală de a fi înregistrate într-un registru gestionat de CMV.

Facem precizarea că identificarea prin microcip și înregistrarea datelor câinelui și ale proprietarului acestuia în RECS previn abandonul câinilor și ajută la sancționarea celor care totuși săvârșesc această contravenție. Datorită microcipului înregistrat în RECS, autoritățile pot identifica proprietarul câinelui abandonat.

Acest proiect vine ca răspuns la problema generată de abandonul de animale, dar și ca urmare a numeroaselor petiții primite de către ASPA cu privire la înmulțirea necontrolată a pisicilor fără stăpân din Capitală.

Reamintim că în 2018 şi 2019, la nivelul Municipiului București, s-au derulat programe de sterilizări gratuite, în baza HCGMB nr. 156/2018, HCGMB nr. 124/2019 în cadrul cărpora s-au sterilizat gratuit un număr aproximativ de 9300 de animale: 2800 în 2018, şi aproximativ 6500 de animale în 2019 (1960 câini și 4517 pisici).

