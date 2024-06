Din casa de plasament, în lumina reflectoarelor: Pianistul autodidact care a uimit toată lumea

Brad Kella, care a învățat singur să cânte la pian în timp ce se afla în plasament familial, a impresionat cu talentul său remarcabil și povestea sa de viață.

Brad a fost plasat în îngrijirea părinților adoptivi la vârsta de șapte ani, moment în care a primit un pian cadou de la aceștia. Fără lecții formale, acesta a învățat să cânte doar după ureche, explorând sunetele și emoțiile fiecărei clape.

Emisiunea „The Piano” este o competiție care urmărește să descopere noi talente ale muzicii clasice, avându-i în juriu pe superstarul pianist Lang Lang, artistul Mika și prezentatoarea Claudia Winkleman. În 2024, premiul cel mare a fost câștigat de Brad Kella, a cărui performanță a fost descrisă de Lang Lang ca emanând „un sentiment enorm de dragoste” și „valuri de emoții”. Mika a adăugat că există „ceva cu adevărat puternic la el ca pianist - și simt că nici măcar un centimetru din acest talent nu este luat de-a gata, dar nici nu i-a fost oferit”.

"I just want to show that us care kids we can still do stuff, we just need to be around the right people. Thank you so much for appreciating my music." – Brad.