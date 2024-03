Dezamăgirea ”fetiței Zurli”, Vero Căliman: M-a rănit profund. Fetița s-a simțit întotdeauna nedorită

Vero Căliman, cunoscută până de curând ca ”fetița Zurli”, a făcut noi mărturisiri, pe o rețea socială, legat de plecarea sa din ”Gașca Zurli”, arătând cumva că a fost asimilată doar pentru rolul său, nu pentru omul Vero, un om cu nevoi și așteptări, dar care s-a simțit nedorită.

”Mi s-a spus că lumea nu este interesată de Vero Căliman. Și m-a rănit profund. De ce? Pentru că, în adâncul meu, fetița s-a simțit întotdeauna nedorită. Și atunci, am trăit în frică. Dacă nu voi mai fi fetița care până la urmă și-a câștigat locul, cine voi fi eu?

Faptul că ea a reușit să obțină atenție a fost, pentru o perioadă de timp, o alinare și o amorțire, o dorință continuă de a rămâne și de a deveni din ce în ce mai iubită. Și a fost minunat”, a scris într-o postare făcută pe Instagram.

Punct și ”de la capăt”

”Acum, o iau de la capăt, dar cu o altă atitudine. Nu nevoia de acceptare a celorlalți mă trage să demonstrez că merit să exist, ci dorința de a mă convinge pe mine.

Ok, nu toată lumea este interesată sau are nevoie de mine. Dar am o familie și un grup de prieteni care mă iubesc până la lună și înapoi, iar eu nu știu cum să mă bucur de asta, pentru că nu știu cum să mă conving că merit.

Știu că există mulți alții care trec prin asta. Care, aparent, au tot. Dar care nu se au pe ei. Care pleacă în vacanțe exotice, dar nu pot fugi de gândurile de insuficiență.

Care au succese profesionale răsunătoare, dar care ajung acasă la un cămin gol și rece, pentru că nu se pot opri din muncă cu gândul că își vor pierde identitatea.

Ceva sigur e de făcut, încerc în fiecare zi să mă reeduc, să găsesc o cale spre o pace activă. Voi reuși!

Da știu, mi s-a mai spus și că sunt prea profundă sau că gândesc prea mult”, a mai scris ”fetița” Vero Căliman.

