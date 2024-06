Derapaje într-un video cu un candidat liberal la primărie, în Vrancea: Mârșăvia PNL e cu Clămpăul

De ce ar vrea să înființeze ”primarul” Vasilache Poliția Locală în comună: ”Vreau să terminăm cu circul Poliției (naționale-n.red.) prin comună. Nu se poate așa ceva: trece Poliția și te întreabă de ce te p..i la tine în curte”.

Vasilache a practicat o vreme în Anglia, ba meseria de chirurg, ba cea de veterinar (în același material se invocă ambele funcții). S-a întors ca să facă politică mare, explică el de ce nu a candidat la Primăria Mera în 2020. ”Nici prin gând nu mi-a trecut să vin în Mera. Am luptat la nivel mare, nu la nivel mic. Am venit să-l dau jos pe Oprișan, iar pentru asta trebuia să ies consilier județean. În spatele meu am avut 5000 de oameni. 5000 de oameni m-au votat, iar în comuna mea sunt doar 3500, cu tot cu copiii”.

Dacă înregistrarea nu este editată cu ajutorul IA, așa cum pretinde un susținător al candidatului pe Facebook, atunci din video-ul postat de Reflector Vrâncean aflăm părerea lui Vasilache despre proprii concetățeni: oameni cu bani, pe care ”i-au făcut din lemne” și îi țin la saltea, motiv pentru care vrea să-i transforme în investitori (primul lucru fac un departament în Primărie, că ei nu știu ce să facă cu banii).

Dar, și mai ciudată ar fi poziția față de partidul care îl susține în cursa electorală: ”Mârșăvia PNL e următoarea: au vaccinat oameni. Eu nu m-am vaccinat. Nemernicul, clămpăul ăla i-a pus”. Întrebat din sală de ce merge, totuși, cu PNL, Vasilache răspunde:”Nu e cel mai bun partid, nu-l iubesc, dar ăsta e vehicolul meu pentru a putea face ceva pentru tu, tu, tu”.

Florin Vasilache a declarat DCNews că a depus o plângere la poliție împotriva candidaților care au distribuit materiale denigratoare în afara campaniei electorale.

„Acea înregistrată este una trunchiată și modificată. Avem martori care pot confirma că nimic din ceea ce se discută în filmarea postată nu este adevărat fiindcă totul este trunchiat. Faptul că există inteligența artificială este o chestie poate și bună, dar vedem și rea. Este trunchiat, să vă dau un exemplu. Mi se pune o întrebare: «Domne’, ce faci cu Iohannis ăsta al vostru?». Iar eu răspund: «Domne’, omul ăsta nu este un clămpău». Era o negație”, a spus dl. Vasilache.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News