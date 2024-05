Denunțătorul Hideg, noi probe în dosarul generalilor de la DNA. Cine e misteriosul afacerist chinez și ce legături ar fi avut cu Dumbravă și Coldea

Întrebat ce legătură are afaceristul chinez, Wang Yan, cu gruparea condusă de Coldea și Dumbravă, Hideg a susținut că nu deține foarte multe detalii. Wang Yan este un cetățean chinez, cu multe implicații în România, care l-ar fi ajutat să ia legătura cu Florian Coldea.

„Nu știu. Înțeleg acum că au avut și au afaceri împreună. Constat și observ la televizor tot felul de dezvăluiri. Nu l-am cunoscut așa de mult, nu le cunoșteam afacerile.”, a spus Cătălin Hideg.

De asemenea, acesta a fost întrebat dacă printre oamenii de afaceri care au fost în biroul generalului Dumbravă e și Cristian Burci. Cătălin Hideg a declarat că Burci nu are legătură cu ei.

„Nu, nu are nicio legătură. Domnul Burci nu îi cunoaște pe acești oameni, din ce mi-a declarat.”, a mai spus acesta.

Cum a fost constrâns să le plătească prima tranșă din șpagă. Cum a intrat în „malaxorul" lor

„Ei știau de la început, din prima clipă când am fost dus de Dan Tocaci, cu foarte multe insistențe, să mă prezinte acestor așa-ziși oameni care optimizau procesele din justiție, că eu nu am acești bani. Știau foarte bine că eu am fost până în aprilie 2020, 2 ani și jumătate, în Emirate unde am avut o afacere mare, de succes, și acele laboratoare de PCR.

Am făcut acolo foarte mulți bani, iar când am venit în România probabil că ei știau acest lucru și, din acest motiv, eu cred că acest control judiciar a fost ținut cu vehemență, de aproape de 2 ani, pentru a nu putea să merg să-mi desfășor activitatea.

Le-am spus de la început că eu nu am bani în România și că dacă vor să facem afacere, eu trebuie să le plătesc banii din Abu Dhabi și că trebuie neapărat să plec acolo.

Ăsta a fost primul lucru pe care l-au promis, că mă vor ajuta să ridice controlul judiciar și să pot să plec ca să plătesc comisioanele.”, a spus Cătălin Hideg.

Întrebat dacă au fost făcute presiuni asupra sa pentru a vinde firma pe care o are în România, Hideg a oferit un răspuns negativ.

„Nu. Asta e o informație puțin neadevărată. Nu am ajuns la discuția despre firmă. Ei nu voiau să mă ajute să vând firma, în momentul ăla, ei voiau să mă ajute să o închid, voiau să mă ajute să intru în faliment.”, a spus Cătălin Hideg.

De ce a plătit acea sumă de 700.000 de euro care i s-ar fi cerut

„Inițial am fost de acord, cum au fost poate sute de oameni care au intrat în acest malaxor al lor, pentru că efectiv fac cumva ca la un moment dat când ești foarte disperat (...)", a spus Cătălin Hideg.

