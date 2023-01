Delta Dunării, zona pitorească a României de care fug investitorii. Eugen Ion: Ne limitează tot ceea ce înseamnă partea de construcții în zona de terasă

Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca, susține că reglementările în urbanistică sunt atât de stricte în Delta Dunării, încât localitățile din zonă sunt "condamnate la subdezvoltare", asta pentru că investitorilor le este foarte greu să primească aprobare pentru construcția de hoteluri.

"Este adevărat că la Crișan, interiorul rezervației, nu pot fi construite facilități turistice mari, trebuie respectate anumite limite. La Jurilovca, la Mahmudia, unde sunt atâtea blocuri, de ce nu s-ar putea permite construcția unui hotel astfel încât să vină investițiile? Vorbim de un turism mai susținut care să compenseze restricțiile din interiorul Deltei", l-a întrebat jurnalistul Val Vâlcu pe Eugen Ion.

Eugen Ion: Putem să găsim o formă prin care să dăm șansa acestor localități de a se dezvolta

"Eu întotdeauna am susținut și m-am și luptat, și în continuare pot spune că mă lupt, să găsim zona de echilibru în ceea ce înseamnă reglementările din punct de vedere urbanistic și să-i facem și pe decidenții, nu neapărat politici, pe cei care au venit de-a lungul timpului și au modificat aceste reglementări în urbanistică, și aici vorbim despre o prevedere specială pe care noi o avem, în plus față de ceea ce înseamnă legile urbanismului în România, adică mai avem un HG 1516, unde vine și ne limitează tot ceea ce înseamnă partea de construcții în zona de terasă. Adică nu s-a analizat foarte bine și Jurilovca, spre exemplu, are un procent de 5% în teritoriul administrativ al rezervației, restul de la uscat de 95%, ca și locatar, ca și investitor vine și nu poate să-și dezvolte un resort, spre exemplu, pentru a veni într-o competiție corectă și normală cu restul țării. Apar întotdeauna aceste discuții.

Este adevărat că nu ne dorim nici noi la Jurilovca să avem blocuri de 50 de etaje, dar un plan urbanistic bine pus la punct, cu niște limite de înălțime și cu respectarea tuturor condițiilor de mediu, cred că putem să găsim o formă prin care să dăm șansa acestor localități de a se dezvolta, și de a nu le condamna la subdezvoltare", a spus Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca.

Horia Teodorescu: În Delta Dunării trebuie să avem anumite reguli stricte

"Cum se poziționează Consiliul Județean în această problemă? Unde este mingea? În cazul Jurilovca dacă are doar 5% expunere pe rezervație, ar putea Consiliul Județean să permită unele proiecte în cele 95%?" l-a întrebat jurnalistul Val Vâlcu pe Horia Teodorescu.

"Mingea este în acel plan urbanistic, aprobat într-o decizie care are nevoie de votul Parlamentului, pentru că nu este o situație doar la Jurilovca. Toate localitățile care sunt pe terasă, așa cum spunem noi, în afara Dunării și a Brațului Sfântul Gheorghe, deci de la Baia până la Măcin, ca să vorbim mai clar, este terasă, nu suntem în interiorul Deltei. Solicitările dezvoltatorilor din industria hotelieră au fost multe, nenumărate. Noi le-am susținut, se pare că nu am reușit să îmbunătățim foarte mult ceea ce își doreau ei. Oamenii spuneau așa: "Domnule, eu dacă vreau să fac un hotel în zona Dunării nu îl fac cu 20 de camere pentru că nu e rentabil. Nu mi se permite să mă extind pe verticală încă 2-3 etaje? Este o problemă. Nu pot să am un grad de ocupare, am iar o problemă".

Se știe că în general o afacere în turism este dată de o locație care are un număr de camere și alte facilități conexe: un teren de tenis, loc de joacă și multe altele. Această îngrădire, din cauza faptului că Județul Tulcea se află sub restricțiile de mediu și alte restricții, ne creează destule probleme. Eu cred că aici decidenții, și știu că prin noua lege a rezervațiilor există anumite îmbunătățiri, dar nu atât de mari, cât să satisfacă dezvoltatorii hotelieri din exteriorul Deltei Dunării. Repet, în Delta Dunării sunt de acord să avem anumite reguli stricte, și privind materialele de construcție, și privind dimensiunea clădirilor, culorile, absolut totul, pentru că este un statut special și ar trebui să îl păstrăm. S-a reușit, din punctul meu de vedere, ca în Delta Dunării să nu apară multe clădiri care să nu respecte acest lucru", a spus Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News