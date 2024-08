Delia, tânăra care a ajuns dependentă de cumpărăturile de pe Shein și Temu din cauza TikTok: Să nu faceți ca mine

Delia a povestit experiența sa cu giganții chinezi de comerț online, care fac profit de miliade de euro pe ”bucuria” clienților care cred că au prins lozul cel mare cu ”mult și ieftin”.

”Eram în ultimul an de liceu când gigantul chinez Shein a început să livreze în România. Temu, alt gigant chinezesc, și el pe-acolo. Ca să mă răsplătesc pentru notele bune de la Bac, am decis să mă răsfăț cu o comandă de 150 de lei.

Pentru 20 de produse, printre care se aflau haine, accesorii și machiaje, 150 de lei erau un chilipir. Aveam 18 ani și, teoretic, o duzină de produse pe care aproape le primisem cadou.

Dar când am primit coletul acasă am început să cobor puțin cu picioarele pe pământ: Am observat calitatea foarte slabă a produselor, dar nu era o diferență uriașă față de ce îmi luam din mall, la prețuri chiar și de 10 ori mai mari, așa că am mai rămas totuși cocoțată în norișori, pe un level mai jos însă.

De atunci, mi-am făcut un obicei din a comanda de pe Shein sau Temu cam o dată la două luni, limitându-mă la produse pe care le-aș fi găsit în magazine la prețuri mult prea mari pentru aceeași calitate, cum ar fi diferite accesorii.

Timpul trecea, iar Shein devenea din ce în ce mai mare și mai ieftin, ceea ce îl făcea din ce în ce mai interesant și atractiv atât pentru mine, cât și pentru prietenele mele, cu care obișnuiam să stau cu orele pe aplicație și să ne adăugăm în coș toate ciurucurile posibile la un preț de nimic. De la o zi la alta eram mai multe, la fel și în coșul chinezesc, tot mai multe…

Nimic nu se compară cu extazul pe care îl simțeam în ziua în care primeam mesajul AWB ….. se va livra azi… de la firmele de curierat, știam că aia era comanda de pe Shein pentru care așteptam în jur de două săptămâni să ajungă. Când aveam coletul în brațe mă simțeam exact ca un copil mic care primește o jucărie pe care și-o dorea foarte mult, doar că odată ce desfăceam pachetul și mă uitam la produse, momentul ăla de bucurie se ducea la fel de repede cum și venea.

Și uite așa, din cauza acelor doar câteva minute de extaz, pentru care simțeam că plătesc puțin pentru că primesc multe am început să plasez din ce în ce mai multe comenzi pentru a simți din nou bucuria așteptării jucăriilor de pe Shein.

Doi ani mai târziu, am ajuns să am camera plină de toate porcăriile, pe care în proporție de 70% nici nu le-am folosit vreodată, dar prețul cu care se vindeau pe site mă făceau să le bag în coș într-o fracțiune de secundă. Nu mă puteam abține, era prea ieftin și le voiam pe toate.

Pe bucuriile și extazul meu și al sutelor de milioane ca mine, gigantul chinez Shein a făcut în 2023 un profit de peste 2 miliarde de dolari, arată Financial Times. Shein a fost inițial un magazin online pentru rochii de mireasă, care a ajuns să fie în momentul de față una dintre cele mai mari platforme de shopping online, datorită prețurilor mici.

Sunt conștientă de toate problemele legate de companiile chinezești în general, mai ales ale platformelor de fast fashion, dar când vezi o pereche de blugi la 18 lei, care are aceeași calitate ca una din mall care costă 200 de lei, cum te poți abține să nu-i cumperi pe cei de 18 lei? Sau când un burete de machiaj bun din mall costă 80 de lei, iar pe Shein este doar 2 lei, de ce nu l-ai alege pe cel de 2 lei? Nu ne puteți învinovăți de asta.

Apoi, cum poate o adolescentă să fie și sustenabilă și să economisească în același timp, când tentația cumpărăturilor online o așteaptă la fiecare scroll pe TikTok”, a mărturisit Delia.

”TikTok made me buy it”

Un alt factor important care m-a făcut, cred, să devin dependentă de Shein și de cumpărăturile online este influența rețelelor de socializare, în special TikTok. Videoclipurile în care oamenii făceau haul (desfac colete pe video și prezintă ce și-au cumpărat) cu comenzile lor de pe Shein sau Temu mă hipnotizau, iar în a secunda următoare îmi luam și eu ce vedeam în videoclipurile influencerilor. Nu sunt singura din povestea asta.

Suntem o generație.

Business Insider a evidențiat iarna trecută cum cultura haul-urilor de pe TikTok a contribuit la normalizarea consumul excesiv de produse în rândul tinerilor, fenomen cunoscut acum pe net sub denumirea de overconsumption.

Ca și mine, mulți tineri se confruntă probabil cu tentația de a cumpăra orice este la modă sau orice ne atrage atenția în numeroasele haul-uri care apar pe feed-ul nostru de TikTok, indiferent de voința noastră.

În prezent, mă străduiesc să rezist tentației de a da click pe toate reclamele de pe TikTok care îmi promit vouchere de reducere pe Shein sau Temu. Încerc, de asemenea, să evit pe cât posibil zecile de haul-uri și videoclipuri care promovează noile trenduri, pentru a nu mai cumpăra lucruri de care știu că nu am nevoie sau de care m-aș plictisi în doar câteva zile.

Nu este deloc ușor, mai ales când știu că în mall găsesc aceeași calitate la prețuri exagerate. Dacă aș încerca să adopt un stil de viață sustenabil și să investesc în produse de calitate ar trebui să sparg o bancă pentru a-mi permite astfel de lucruri.

Dar, așa, după doi ani de cumpărături compulsive inutile despre orice și nimic, încerc să trec pe o listă strict lucrurile care îmi sunt absolut necesare și să le comand doar pe alea.

Pentru că, ce să vezi, aici nu suntem în La Casa de Papel”, a mai scris tânara Delia.

