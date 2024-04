De ce zice Armand că e scandal în Primăria Sectorului 1: Se plânge că n-are bani pentru spațiile verzi. ”Nu sunt eu cea conflictuală”

„Mulți oameni nu înțeleg și nu cunosc prerogativele consiliului local. Consiliul local este cel care hotărăște dacă se fac investiții și care sunt aceste investiții. Primarul pregătește investițiile, dar apoi sunt votate de consiliul local și consiliul local este cel care votează bugetul. În momentul în care acest Consiliu Local este format de PSD-PNL și majoritatea este de PSD-PNL care are doi consilieri mai mult decât am eu, politica lor a fost de blocaj total. Ani de zile nu au votat bugetul. Evident că eu aș fi vrut să fie votat bugetul, nu sunt eu cea conflictuală. Dacă cei din majoritate nu votează bugetul pot să aducă amendamente la buget, dar nu-l votează.

Bugetul pentru spațiile verzi

(...) Au votat bugetul, dar mi-au lăsat la spații verzi o sumă absolut ridicolă care nu îmi permite să desfășor acest serviciu public. Așa ca idee, eu când am fost consilier local în 2020 mereu am votat bugetul imediat, la timp, și am lăsat pentru spațiile verzi un buget pe care chiar vreau să vi-l spun, că vorbesc pe cifre, sunt inginer și sunt format așa, am votat atunci în 2020 214 milioane de lei în buget pentru spațiile verzi. Anul acesta, 2024, această majoritate PSD-PNL a votat pentru spații verzi 20 de milioane. Comparați 200 de milioane cu 20. Toate sectoarele din București au pentru spații verzi sume între 150 și 200 de milioane de lei. Ei mi-au lăsat 20 de milioane de lei. Cum au făcut? Eu am cerut o sumă și de fapt au luat suma din buget și au alocat-o spre sinecurile de partid, spre alte capitole bugetare”, a declarat Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, în direct la B1 TV.

