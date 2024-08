De ce să alegeți murăturile în saramură și care este ”regina” legumelor murate. Bilic: Această lacto-fermentație este miraculoasă

”Majoritatea murăturilor pe care le cumpărăm din magazin sunt în oțet. Se obțin mai ușor, căci pentru murăturile în saramură trebuie să lăsați timpul acela de fermentație, să le ții în pivniță, la o temperatură corectă, adică necesită un pic de timp, ceea ce nu au cei din industria alimentară, și atunci le este mai ușor să pună niște legume cu oțet.

Ce face oțetul? El de fapt este un agent de conservare prin blocarea fermentației, or, în momentul în care punem doar sare acolo se face o lacto-fermentație. Chiar dacă ele poate arată la fel, chiar dacă la gust nu ne dăm seama care este diferența, din punct de vedere al sănătății și al nutriției, diferența este de la cer la pământ”, a explicat nutriționistul Mihaela Bilic în emisiunea La Măruță de la Pro Tv.

Murăturile în sare, cele mai sănătoase

”Nu numai că sunt cele mai bune și mai sănătoase, dar acel proces de lacto-fermentație este miraculos. Este un proces prin intermediul căruia se creează probiotice. Adică este un proces viu, varza noastră murată este un fel de aliment viu. (...)

Varza murată, pe vremea când iaurtul nu era la îndemâna bunicilor noștri, face același lucru. Această lacto-fermentație este miraculoasă, așa iau naștere aceste bacterii vii și ele înseamnă probiotice, înseamnă sistemul imunitar foarte bine echilibrat, suntem rezistenți la tot ce înseamnă boli și, foarte important, inclusiv din punctul de vedere al digestiei, că acum sunt ka modă, intoleranțele alimentare, sindromul de colon iritabil.

Toate aceste probleme digestive, inclusiv constipația sau tranzitul intestinal, când ni se pare că am făcut niște alegeri alimentare greșite, ei bine, nu, sunt din cauza lipsei fermentației. În intestinul nostru nu mai fermentează nimic, nu mai probioticele necesare să facă fermentație și atunci alimentele dacă nu sunt fermentate și metabolizate corect, nu se absorb corect și nu se folosesc corect. Ne lipsesc fermentatele”, a mai spus Mihaela Bilic.

Trei tipuri de fermentație

Nutriționistul Mihaela Bilic a afirmat că există trei tipuri de fermentație: alcoolică, atunci când punem zahăr din fructe la fermentat și se transformă în alcool. ”fermentația alcoolică are loc atunci când producem vin, bere. Foarte mult timp s-a pus berea, care este din cereale fermentare, pe același palier cu probioticele sănătoase, împreună cu varza murată. Ei bine, în ultimele studii se arată că fermentația alcoolică nu produce probiotice. O fi berea fermentată, dar nu este aliment viu probiotic”, a mai spus Bilic.

Al doilea tip de fermentație este cea acetică. ”Alcoolul se transformă în acid acetic, are loc în toate aceste murături care sunt puse în oțet, îi simțim gustul ușor înțepător, iar acidul acetic are rol de conservant. Niciun strop de probiotic aici, acidul acetic blochează multiplicarea microorganismelor. Legumele pot fi păstrate mult timp, dar nu are loc niciun fel de fermentație”, a continuat nutriționistul.

În ceea ce privește al treilea tip de fermentație, cea lactică, dată de sare, ”iar prin această fermentație se pot mura și fructele. Adică putem pune pepeni la saramură, putem pune gutui.

Punem apă, sare și o incintă închisă, ca în momentul în care închidem recipientul să se creeze un fel de vid, se lasă acolo să fermenteze”, a mai spus Mihaela Bilic.

Varza, în topul murăturilor

”Într-un top al murăturilor, varza e pe primul loc, ea este personajul celebru din poveste. Și nu numai la noi. Este interesant că varza murată există în tradițiile culinare a mai multor popoare. (...)

Este o legumă care e mai bună murată, are de două ori mai multă vitamina C, fibrele ei se mai înmoaie și problemele de digestie la varza proaspătă dispar. Singurul lucru care ne împiedică să mâncăm varza murată în cantitate mare este cantitatea de sare.

Da, saramura înseamnă sare, iar pentru persoanele care au hipertensiune, rețin lichid, nu pot mânca pe cât de mult ar vrea, însă varza poate fi spălată și se poate elimina sare, fără a pierde probioticele”, a mai spus nutriționistul.

