Liderul PNL, Ludovic Orban, a explicat luni că 'am convocat reuniunea Birourilor Permanente ale celor două Camere pentru ziua de astăzi. Evident, am pus pe ordinea de zi punctul obligatoriu care este stabilit de regulamentul ședințelor comune în cadrul art. 94, moțiunea de cenzură.'

Alfred Simonis, liderul grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților, spune Orban, a propus modificarea Ordinii de zi, în urma unei solicitări formulate de Daniel Fenechiu, liderul grupului parlamentar PNL din Senat, 'care propunea transmiterea de către Biroului permanente reunite către Comisia de statut a documentelor moțiunii de cenzură pentru verificarea autenticității semnăturilor și a diferitelor suspiciuni.'

'Domnul Alfred Simonis a propus ca la punctul 1 pe Ordinea de zi să fie propunerea de înființare a unei Comisii de anchetă. La punctul 2, a propus să fie solicitarea formulată de liderul grupului parlamentar din Senat al PNL, iar la punctul 3 să fie moțiunea de cenzură.', a continuat Orban.

De ce s-a abținut Orban de la vot

Liderul liberalilor a explicat că 'nu am votat Ordinea de zi în această formă pentru că nu am fost de acord cu introducerea unui punct care, practic, a fost depus cred că la ora 11:30. Nici măcar nu am apucat să verificăm dacă sunt îndeplinite procedurile regulemantare.

De asemenea, mi-am exprimat clar punctul de vedere că orice solicitare cu privire la moțiunea de cenzură trebuie dezbătută în cadrul punctului pe care l-am propus și anume - Moțiunea de cenzură -. Dacă discutam despre moțiunea de cenzură fără să ajungem la punctul de prezentare al moțiunii de cenzură, discutam despre ceva care nu a fost prezentat în cadrul Birourilor Permanente Reunite.'

'Bineînțeles că nu s-a ținut cont. Am supus la vot propunerea liderului grupului parlamentar PSD, Alfred Simonis, care a fost votată de toți parlamentarii PSD prezentați la debutul reuniunii Birourilor Permanente Reunite și evident și de mulți alți parlamentari. A fost votată Ordinea de zi în forma propusă de domnul Simonis.', a explicat Orban.

Ulterior, după ce s-a votat Ordinea de zi și propunerea de înființare a Comisiei de anchetă, PSD a decis să-și retragă reprezentanții din BPR. Au plecat toți cei opt reprezentanți ai PSD, rămânând numai parlamentarii celorlalte formațiuni politice, a adăugat Orban.