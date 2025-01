De ce oamenii intră în depresie după Crăciun și Revelion. Psihologul Radu Leca: Are legătură cu sentimentul de neputință și nemulțumire

Depresia de după sărbătorile de iarnă, cunoscută și ca „blues-ul post-sărbători” (New Year's Blues) este un fenomen comun, cauzat de mai mulți factori psihologici, sociali și biologici. În perioada sărbătorilor, mulți oameni experimentează un amestec de entuziasm, anticipație și conexiune socială, care contrastează puternic cu începutul noului an, marcat adesea de revenirea la rutina cotidiană. Iată principalele cauze și aspecte, potrivit Very Well Mind:

Coborârea de pe „panta emoțională” a sărbătorilor

Sărbătorile vin cu un val de emoții intense, bucurii, reuniuni de familie și, implicit, sentimentul de apartenență. După acest vârf emoțional, revenirea la normalitate poate lăsa un gol, generând o stare de tristețe sau melancolie.

Presiunea financiară

Cheltuielile mari din perioada sărbătorilor pot crea anxietate financiară în ianuarie, când oamenii încep să resimtă consecințele cumpărăturilor excesive.

Lipsa luminii naturale

Lunile de iarnă sunt asociate cu o scădere a luminii naturale, ceea ce afectează nivelurile de serotonină și melatonină din creier, contribuind la stări depresive. Acest fenomen este legat de Tulburarea Afectivă Sezonieră (TAS).

Teama de rutină și de locul de muncă

Trecerea bruscă de la atmosfera relaxată a sărbătorilor la rutina obișnuită de muncă poate fi copleșitoare. Perspectiva unei perioade lungi fără alte pauze majore amplifică această teamă. În plus, pentru unii oameni, locul de muncă este o sursă de stres, iar ideea de a se reintegra într-un mediu solicitant poate declanșa anxietate sau apatie.

Rezoluții nerealiste

Mulți își stabilesc obiective ambițioase la început de an, iar presiunea de a le respecta sau frustrarea că nu reușesc să le atingă pot contribui la starea de descurajare.

Izolarea socială

După perioada sărbătorilor, în care interacțiunile sociale sunt mai intense, oamenii pot experimenta singurătate sau lipsa contactului cu familia și prietenii.

Mai multe am aflat, în exclusivitate, de la psihologul Radu Leca:

"Depresia de după sărbători are legătură cu sentimentul de neputință și de nemulțumire. Oamenii se simt neputincioși cu privire la proiectele pe care își doresc să le realizeze dar nu se simt în stare în anul nou ce vine și sunt nemulțumiți atât de cadourile primite cât și de cele dăruite. Cum ziceam, e o stare profundă de neputință care apare în mod special în cazul oamenilor care fie au o credință personală care nu are legătură cu religia, fie sunt extrem de sensibili și întotdeauna au senzația că sunt victima cuiva.

Pe vremuri se spune în felul următor: când simți că ești victima permanentă a cuiva trebuie să înțelegi nu doar că nu ești, ci că este doar o idee captivantă pentru tine, dar teribil de neadevărată. Trebuie să înțelegi că ai nevoie să depășești această stare care nu face altceva decât să-ți inducă ideea profundă de depresie.

Ce putem face

Există câteva soluții. Prima soluție este găsirea unui nou sens al tău ca persoană și, evident, al proiectelor pe care tu vrei să le realizezi. Este cunoscut faptul că atunci când nu mai putem schimba un eveniment, o acțiune, o întâmplare sau o persoană suntem permanent provocați să ne schimbăm pe noi înșine și modul în care gândim sau ne manifestăm. Sau, cum spunea un cunoscut psiholog rus, expert în terapia de familie - depresia este un semnal al corpului care ne face să fim atenți la adevăratele noastre nevoi nesatisfăcute.

Încă o soluție pentru cei care suferă de depresie după sărbători este reprezentată de interconectarea între corp și spirit. Noi trebuie să înțelegem că dacă gestionăm emoțiile care au legătură cu sănătatea mentală atunci mintea noastră, fiind atât de complexă, abordează totul multidimensional. Știm foarte bine faptul că într-o societate care impune succesul continuu neglijăm să ne acordăm timp pentru a ne regăsi în cea mai bună variantă a noastră" a explicat psihologul Radu Leca, în exclusivitate pe DC NEWS.

Cum să facem tranziția la noul ritm de viață mai ușoară

1. Setează-ți așteptări realiste: Evită să te suprasoliciți cu rezoluții nerealizabile.

2. Planifică momente de bucurie: Stabilește activități plăcute pentru următoarele luni, pentru a evita monotonia.

3. Gestionează stresul legat de muncă: Încearcă să te reîntorci treptat la ritmul de lucru, prioritizând sarcinile importante.

4. Fii activ fizic: Exercițiile fizice pot îmbunătăți starea de spirit și nivelul de energie.

5. Profită de lumină naturală: Petrece cât mai mult timp afară în timpul zilei.

6. Caută sprijin: Discută cu un prieten, un membru al familiei sau un specialist în sănătate mentală dacă simți că ai nevoie.

Această tranziție poate fi dificilă, dar adoptarea unor măsuri proactive și menținerea unei perspective echilibrate pot ajuta la depășirea stării de melancolie la început de an.

