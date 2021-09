De ce nu poți respinge mereu apelurile de pe iPhone

Utilizatorii unui iPhone au observat, cel puțin de câteva ori, că nu pot refuza un apel. Uneori apare butonul 'respins', alteori nu. Cei de la Business Insider au stabilit, după mai multe apeluri, ce se întâmplă în spatele erorii din sistemul telefonului mobil.

Explicația e una destul de simplă. Când telefonul este blocat, apare doar opțiunea de a răspunde prin glisare.

În cazul în care este deblocat, poți alege între a accepta sau a refuza apelul.

TRUC. Puteți refuza un apel primit atunci când ecranul este blocat - e nevoie doar de câteva clickuri.

Dacă apăsați butonul de blocare o dată, iPhone-ul dvs. nu va mai suna sau vibra, iar al doilea click va refuza apelul.

Apelantul va ști că ați ales să refuzați apelul, deoarece mesageria vocală va începe mai repede decât se aștepta.

Apple a lansat iPhone 13

Apple Inc a lansat săptămâna trecută iPhone 13 şi noul iPad mini, extinzând conectivitatea 5G şi având cipuri mai rapide şi camere mai performante, fără a majora preţul telefonului, transmit Xinhua şi Reuters, scrie Agerpres.



Grupul informatic american nu a anunţat produse sau caracteristici deosebite, dar analiştii se aşteaptă ca clienţii să fie extrem de interesaţi să-ţi actualizeze modelele mai vechi, în condiţiile în care companiile de telefonie au oferte foarte bune, înaintea sezonului de sărbători.

iPhone 13 va avea un nou cip, numit A15 Bionic, care permite traducerea automată a unui text. De asemenea, telefonul are un ecran mai bun, o autonomie a bateriei mai extinsă şi modul Cinematic pentru schimbarea automată când se filmează. Modelul este disponibil în cinci culori şi are o viteză mai ridicată datorită componentelor radio şi a tehnologiei 5G.



Preţul de pornire al iPhone 13 va fi de 699 dolari, însă companiile de telefonie oferă subvenţii de până la 700 dolari pentru cei care îşi înlocuiesc modelele mai vechi. Telefonul iPhone 13 Pro are un preţ de pornire de 999 dolari, iar Pro Max începe de la 1.099 dolari, subvenţiile fiind de până la 1.000 dolari. Toate trei modelele vor fi disponibile din 24 septembrie.