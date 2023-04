De ce lipsește carnea de porc din orice dietă. Prof. Prada, continuatorul Anei Aslan, spune care e problema / video

În cadrul unui interviu la DC News, prof. dr. Gabriel Ioan Prada, director medical al Institutului „Ana Aslan“ și șeful disciplinei de geriatrie gerontologie de la Universitatea „Carol Davila“, a spus de ce carnea de porc este aproape inexistentă în dietele recomandate:

„Ați participat recent la o conferință internațională și ați pomenit despre dieta nordică, care se referea la demențe și pierderea cognitivă la vârstnici. Ce este?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Se bazează pe fructe, dar și pe proteine, mai mult din pește. Ea are la bază fructe și legume de sezon, uleiuri vegetale din zonă. Diferența față de dieta mediteraneană este că ei se bazează și pe un aport de proteine de origine animală, mai ales din pește“, a spus dr. Gabriel Ioan Prada.

„Nu carne de porc! Nu am auzit în nicio dietă să fie recomandată“, a completat Val Vâlcu.

„Știți de ce? Pentru că are o problemă! Ea are foarte multă grăsime poli-saturată care e intercalată printre fibrele musculare. Are multă, multă grăsime“, a adăugat medicul.

Jurnalistul Val Vâlcu a adresat o întrebare la rasa de porc mangalița.

„Mangalița e mai avantajoasă, dar nu e perfectă, pentru că și acolo există grăsime. E mai puțină, într-adevăr, decât la alte rase de porci. De aceea carnea de porc nu este recomandată. Sigur, nu e bine să mănânci în fiecare zi, dar uneori poți să mai mănânci carne. Dietele astea exagerate nu sunt foarte bune!“, a spus prof. dr. Gabriel Ioan Prada.

