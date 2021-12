De ce copiii din Germania primesc un con în prima zi de școală

În vremurile bune, conurile erau pline cu bunătăți; în vremuri rele, cu cartofi sau erau goale. Conul în sine era darul. Pentru mulți germani, acesta este simbolul suprem al începerii școlii și al intrării într-o nouă etapă în viață.



Se crede că Saxonia, estul Germaniei, este locul unde a început obiceiul de a da conuri. Într-una dintre primele referiri la această tradiție, fiul unui cioban din Saxonia își amintește că profesorul său i-a dat „un con de zahăr” în prima zi de școală, în 1781. Pe vremea aceea, conurile erau pungi simple, mici, făcute din hârtie, pline cu stafide sau nuci. Astăzi, conurile pot avea o lungime de până la 85 cm și au desene cu mașini, unicorni sau astronauți, luminițe intermitente și chiar butoane care ajută la producerea anumitor sunetele.

Dar fie că este vorba de o pungă de stafide sau de un super con modern, semnificația esențială rămâne aceeași. Conul este un rit tradițional de trecere care simbolizează că micuțul lasă în urmă primii ani de viață și intră la școală, iar acest fapt este luat foarte în serios în Germania.

Începerea școlii poate aduce sentimente de anxietate. Potrivit cercetărilor, astfel de ritualuri îi pot ajuta pe copii să facă față și să experimenteze momentul schimbării ca pe ceva pozitiv. Când sunt gestionate bine, astfel de tranziții pot fi „puncte cheie de cotitură în viața copiilor”, scrie BBC MUNDO.

Astăzi, părinții pot comanda conuri personalizate imprimate cu numele copilului sau chiar pot solicita un model unic bazat pe un design anume. Conurile școlare pentru fete cu motive Disney, cum ar fi un con școlar cu regina de gheață sau o prințesă Disney, sunt deosebit de populare - dar conurile școlare cu Barbie sau Minionii sunt, de asemenea, extrem de apreciate. Un con de școală pentru băieți poate fi un con de școală cu un design de fotbal sau un con de școală cu dinozauri și mașini. De asemenea, unii părinți aleg să facă ei propriile conuri astfel încât să arate că, dincolo de banii pe care i-ar putea da pentru un super con personalizat, timpul investit este mai scump decât orice, valorând extrem de mult.

First day at school in #GER: Learn more about German schools and child care https://t.co/ZWR7DVwdc4 pic.twitter.com/ub8bN1v9r9