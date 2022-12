De ce a lipsit Marcel Ciolacu de la recepţia de Ziua Naţională de la Palatul Cotroceni: Timpul meu liber mă priveşte

Întrebat, la Palatul Parlamentului, de ce nu a fost prezent la recepţia de Ziua Naţională de la Palatul Cotroceni şi dacă absenţa sa este un semn pentru coaliţie sau un mesaj pentru preşedinte, Ciolacu a spus: "Nu e niciun semn. Eu coaliţia o am cu domnul Ciucă, nu cu domnul preşedinte. Nu e un mesaj pentru nimeni. Fiecare are priorităţile lui. Am fost la defilare împreună, mi se pare normal, ca şi preşedinte al Camerei. Pe urmă, fiecare dintre noi timpul liber ni-l aşezăm".



Ciolacu a fost întrebat şi dacă a fost plecat în Dubai în ziua în care a avut loc recepţia de la Palatul Cotroceni.



"Cred că timpul meu liber mă priveşte. Ce vă pot spune, pe data de 19 decembrie până pe data de 24 o să am, împreună cu domnul prim ministru şi mai mulţi miniştri, o deplasare în Coreea de Sud, aplicată", a spus Ciolacu, conform Agerpres.

Miniștrii UDMR au lipsit de la recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni. Chirieac: Lucru rău pentru minoritatea maghiară din România. Dânșii trebuie să se modernizeze

UDMR nu a participat la recepția oferită de președintele României, la Palatul Cotroceni, de 1 Decembrie.

La evenimentul prilejuit de Ziua Națională a României, la Palatul Cotroceni, nu a ajuns niciunul dintre liderii UDMR, în ciuda faptului că partidul este parte a coaliţiei de guvernare (citește AICI). Bogdan Chirieac, analist politic, a intervenit telefonic la România TV, unde a comentat decizia reprezentanților minorității maghiare din România de a nu participa la recepția oferită de Klaus Iohannis:

„Este un mesaj greșit, acela că domniile lor nu recunosc 1 Decembrie ca Zi Națională a României și consideră că pentru minoritatea maghiară a fost o zi nefastă. Acesta era un discurs de acum 30 de ani care nu își mai are locul în 2022.

Faptul că sunt la guvernare este, zic eu, un lucru bun, fiindcă trebuie protejată minoritatea maghiară din România și trebuie să se simtă în siguranță. Lucrul acesta se face mai bine atunci când UDMR-ul se află la guvernare, mai ales atunci când avem un război la graniță.

Cred că și UDMR-ul trebuie să se modernizeze, fiindcă aceste idei vechi le fac rău și dânșilor ca partid, sau ce sunt, dar, în principal, ar putea face rău minorității maghiare din România. Nu servește nimănui, acum, o tensiune interetnică în țara noastră, mai ales că nu am avut tensiuni interetnice de-a lungul timpului. Astfel de tensiuni au existat în fosta Iugoslavie și a bufnit țara“, a precizat Bogdan Chirieac.

Moderatoarea România TV i-a amintit lui Bogdan Chirieac despre discursurile politice și despre atitudinea liderului ungar Viktor Orbán, care a venit în România anul acesta:

„În ceea ce-l privește pe domnul prim-ministru Viktor Orbán, să nu uităm că dânsul este oaia neagră a Uniunii Europene. Nu i-au semnat PNRR-ul, este tot timpul arătat cu degetul pentru toate faptele pe care le comite, nu este agreat nici în estul Europei, dar, mai nou, este mai degrabă tolerat în vestul Europei.

A fost Ziua Națională a României, faci parte din Guvernul României, atunci fi consecvent. Domn’le, păi nu participi nici în Guvernul României dacă nu vii la Ziua Națională a României. Parlamentarii UDMR fac parte din Parlamentul României, păi înseamnă că recunoști și Parlamentul, și Guvernul, și Constituția. Bine, cu noile legi ale justiției, sistemul judiciar nu mai recunoaște Constituția țării noastre, așa că ce să mai zicem de UDMR“, a conchis Bogdan Chirieac.

