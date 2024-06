„Războiul rușilor împotriva Ucraina este și eșecul nostru de descurajare a lor de-a lungul anilor. Și întrebarea mea este ce ar trebui să facem pentru a nu repeta aceste greșeli cu China, de exemplu?”, a zis Tudor Curtifan, redactor-șef Defense Romania.

„Una dintre lecțiile secolului XX este că țările autoritare, tiraniile, uneori ajung la concluzia că democrațiile sunt slabe.

Asta a dus la o catastrofă pentru Europa în general, pentru România în special. Și nu aveți nevoie de niciun american să vă explice de ce. Președintele Biden a avut un discurs în Normandia la 80 de ani de la Ziua Z și a răspuns întrebării dumneavoastră când a spus că democrațiile trebuie să rămână unite. Noi trebuie să rămânem uniți. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Nu putem face înțelegeri separate cu dictaturile. Acum, Rusia este un adversar virulent, agresiv și violent. China nu este. Nu încă. Și poate că nu va fi. Diferența dintre China și Rusia, sau una dintre diferențe, este că China poate că vrea să exploateze sistemul internațional, dar Putin vrea să îl arunce în aer. Este un nihilist în unele privințe. Poate că chinezii nu vor dori să meargă pe această cale. Trebuie să fim inteligenți și duri. Inteligenți și duri. Trebuie să sprijinim Taiwanul, Coreea de Sud, Japonia.

Și dacă trebuie să le arătăm chinezilor că există o cale mai bună, să nu o facem prin slăbiciune și cu siguranță să nu o arătăm prin predarea Ucrainei Rusiei. Nu mai are rost... să încercăm să colaborăm cu Putin. El este ostil. Rusia nu este condamnată să fie mereu ostilă, dar asta e o poziție despre viitor. În acest moment trebuie să ne ocupăm de Rusia de azi, care este Rusia lui Putin, care este o Rusie ostilă”, a zis Daniel Fried.

Despre intrarea României în NATO, fostul ambasador a mai zis într-un dialog cu Bogdan Chirieac:

DF: Singurul meu gând, ca să închei, e că Slavă Domnului că am invitat România în NATO când am făcut-o. A fost o decizie corectă.

BC: Generația mea a muncit mult pentru asta.

DF: Voi ați făcut ca acest lucru să se întâmple.

BC: Și George W. Bush a făcut ca acest lucru să se întâmple. Trebuie să spunem asta. El a luat decizia, dar românii au dus munca grea.

BC: Da, dar la fel am făcut-o în 1997 sub Clinton. Ați lucrat sub administrațiile Clinton și George W. Bush. Sub un democrat și un republican. Asta înseamnă să fii un mare profesionist. Dar la Madrid, în 1997, nu am avut această șansă. Am convins toată Europa, în afară de Statele Unite.

DF: Ei bine, Clinton a zburat de la Madrid la București. Și motivul pentru care am făcut asta atunci a fost să le spunem românilor: Voi urmați!.

BC: Pentru că l-am menționat aici pe ambasadorul Al Moses, un mare ambasador american și un prieten al României.

DF: Da. L-am cunoscut bine. A insistat mult. Apoi George W. Bush a luat decizia în privința României, a țărilor baltice. Așadar, ați avut doi președinți americani, unul democrat și unul republican, cu politici destul de identice.

BC: Pentru că l-am menționat pe ambasadorul Al Moses trebuie să îl menționăm pe ambasadorul Adrian Zuckerman, care vine și el des la interviurile noastre. Sigur, vorbește limba română.

DF: Știu. Este pur și simplu grozav.

BC: Și ambasadoarea Kathleen Kavalec, care este și ea un ambasador grozav.

TC: Face și ea o treabă foarte bună

DF: Ambasadorul Kavalec și cu mine suntem vechi prieteni și colegi. Lucrăm împreună de ani de zile. Sunteți norocoși să aveți un ambasador de o asemenea calitate. Ați avut ambasadori de înaltă calitate, de fapt. De foarte bună calitate.

BC: De asemenea, de mare calitate ambasadorul Zuckerman.

DF: Sigur că da. Știți, venind, vorbind românește și înțelegând această țară, este un lucru bun.

BC: Susțin ca Adrian Zuckerman să devină următorul prim-ministru al României

DF: Nu este decizia mea. Asta este o decizie a poporul român.

Excelența Voastră, vă mulțumesc foarte mult pentru interviu.

