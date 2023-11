”Dacă faci de gardă câștigi mai puțin decât dacă lucrezi ziua”. Ministrul Rafila, informații despre noua lege a salarizării

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit despre noutățile pe care le aduce legea salarizării în sistemul sanitar, un jalon important în PNRR.

”Am avut o discuție cu organizațiile sindicale reprezentative, am lucrat împreună, în echipă mixtă, de la minister și din partea sindicatelor privind coeficienții de salarizare din fiecare categorie de personal care lucrează în sistemul de sănătate, nu numai pentru medici și asistenți medicali, ci și pentru cei care lucrează în activități conexe și de care este tot atât de multă nevoie.

Vă dau un exemplu, dacă ai un fizician care lucrează în serviciul de radioterapie și el trebuie să fie plătit corespunzător, practic prestează o activitate în slujba pacientului și pentru realizarea unei proceduri medicale.

Propunerile au fost trimise la Ministerul Muncii, de mult timp, așteptăm și noi o variantă consolidată a acestei legi, ea va fi trecută prin Parlament, căci este o lege foarte importantă.

Ce corecții ar putea să aducă? În primul rând această corecție legată de serviciul de gardă care, în acest moment, este plătit la nivelul salariului de acum 5 ani, din 2018. Adică nu este plătit la nivelul salariului pe care omul în primește în momentul de față, ci la un salariu mult mai mic. Iar plata gărzii nu este stimulativă din punctul acesta de vedere, adică dacă faci de gardă câștigi mai puțin decât dacă lucrezi ziua.

Nu am putut să facem o modificare în acest sens, ceea ce am putut să facem, și mulțumesc Guvernului pentru acest sprijin, a fost acordarea unui soi de indemnizații, a unei sume fixe, medicilor și asistenților medicali care fac gardă sau au continuitate în serviciu. Iar noua legea a salarizării poate să elimine această situație, așa am moștenit-o, dar asta nu înseamnă că noi ca medici nu trebuie să ne facem datoria față de pacient”, a spus ministrul Alexandru Rafila la Tema Zilei de la TVR.

