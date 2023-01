Dacă 2022 a fost rău, 2023 e coșmar economic. Prognoză sumbră despre creșterea economică și consum în România. Veștile bune vin în 2024

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) estimează o încetinire a creşterii economiei la 2,8% în acest an, de la 4,9% în anul precedent, şi o rată a inflaţiei de 8% la sfârşitul anului, în scădere de la 16,4% la finalul anului 2022.



Cifrele prezentate de CNSP în prognoza de iarnă publicată joi nu diferă faţă de cele consemnate în prognoza de toamnă, publicată în luna octombrie a anului trecut.



Creşterea consumului va încetini la 2,4%, de la 4,6% în 2022, în timp ce pentru formarea brută de capital (investiţii) este estimată o creştere de 6,2% în 2023, faţă de 10,2% anul trecut.

Vești bune pentru 2024





Pentru anul viitor, instituţia estimează un avans al PIB de 4,8% şi o inflaţie în scădere semnificativă la 3,7%.



În ceea ce priveşte comerţul, exportul de bunuri (FOB) va consemna o creştere cu 10,6% în acest an, până la 102,65 miliarde euro, în timp ce pentru importul de bunuri (CIF) este prognozat un avans de 12,5%, la 142,55 miliarde euro. Deficitul comercial FOB - CIF va urca la 39,9 miliarde de euro în 2023. Pentru 2024, exportul de bunuri este de aşteptat să crească cu 8,2%, importul de bunuri cu 8,5%, iar deficitul comercial FOB - CIF va ajunge la 43,6 miliarde euro. În 2022, creşterea exporturilor de bunuri a fost de 24,3% iar a importurilor de 28,8% cu un deficit comercial de 33,9 miliarde euro.



Deficitul de cont curent va coborî în acest an la 8,5% din PIB, de la 9,4% anul trecut, urmând ca în 2024 avansul să fie de 7,9% din PIB.



Cursul de schimb mediu va urca la 4,94 lei/euro în acest an, de la 4,93 lei/euro anul trecut urmând ca în 2024 să ajungă la 5 lei. Pe de altă parte, rata şomajului BIM va coborî la 5,3% anul acesta, de la 5,5% în 2022, urmând ca în anul următor să ajungă la 4,8%.



Câştigul salarial mediu net lunar va urca în 2023 la 4283 lei iar în 2024 la 4738 lei.

