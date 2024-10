Cum vede Caramitru fetele care pun unghii cu gel: Haos în comentarii, nu vă puteți imagina

Andrei Caramitru își exprimă admirația pentru fetele care pun unghii cu gel, pe care le vede ca fiind independente economic, oferind o competență reală pe piața liberă.

În contrast, Caramitru ironizează un "secretar literar" care, în opinia sa, nu face nimic productiv, dar cere salarii mari din banii contribuabililor.

Redăm mesajul integral al analistului:

"Ce ador buluța isterizată. Văd o postare pe Instagram - o fată de 20 de ani („nail stylist”, adică pune unghii) explică că face peste 3000 de lei pe zi. Ce haos e în comentarii, nu vă puteți imagina. Huo! Minciuni! Nu se poate! Se prăbușește universul! (Link în comentarii, e delicios cum se isterizează buluța).

În paralel - pe Facebook - un tânăr „telectual” e intervievat pe stradă și spune că vai, ce puțin câștigă el, că e dezastru, că trebuie fugit din țară. Uraaaa, bravo - urlă buluța în comentarii - huooo la „hoți”. Doar că buluța nu a captat o informație din interviu - ăla zice că e „secretar literar” într-un teatru. Adică bugetar, dar fără un job care EXISTĂ, care are vreun sens. Ce face un „secretar literar”? Fix absolut nimic. Și „telectualul” inutil zbiară că de ce nu are salariu mare din taxele voastre, să stea să nu facă absolut NIMIC. Pentru că el „merită”, a făcut universitatea la Litere, înțelegeți voi?

Aia cu unghiile, în schimb - respectul meu. Are clientelă, alea decid să o plătească, deci e super ok, independentă economic și are o profesie reală, oferă un skill / o competență precisă în piața liberă. De o mie de ori mai bine decât „telectualul” inutil.

Sorry but not sorry. Ghinion", a scris analistul economic pe Facebook.

