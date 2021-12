Cum va arăta valul 5. Dr. Adrian Marinescu: ”Va juca un rol important”. În ce condiții ar putea deveni Omicron o tulpină devastatoare

Varianta Omicron a SARS-CoV-2 este varianta cu cele mai multe mutații de până acum. Au apărut deja două variante ale acestei tulpini și nimeni nu știe cum va reacționa ea în Europa, într-o zonă mult îmbătrânită față de cea a Africii, acolo unde se pare că a provocat doar simptome ușoare. Statele Unite ale Americii transmit, prin specialiștii lor, că varianta Delta ar fi cea periculoasă, nu Omicron. În Europa, nimeni nu știe ce urmează și toți aplică ceea ce au învățat din greșelile trecutului: mai bine prevenim decât să tratăm.

În laboratorul de secvenţiere de la Institutul ”Matei Balş”, cercetătorii constată că noua variantă a adunat toate mutațiile de până acum, dar are și unele noi, conform Digi24.

Specialiștii spun că nouă tulpină Omicron are peste 30 de mutații, asta înseamnă că are cât toate tulpinile de până acum: afla, beta, gamma, delta, dar și câteva în plus. ”Practic, mutațiile sunt cele pe care le-am întâlnit și la alte variante, însă combinația lor nu știm sigur cam ce efect va produce”, spune Marius Surleac, cercetător științific.

Cum a apărut Omicron

Noua variantă, Omicron, ar fi apărut în organismul unei persoane imunodeprimate, infectate cu HIV, care nu a avut puterea să se lupte cu virusul.

”Șe știe că în Africa de Sud există mulți pacienți cu infecție HIV. Mediul ar fi propice pentru dezvoltarea mutațiilor în genomul SARS-CoV-2”, spune biologul Simona Paraschiv de la Institutul ”Matei Balș”, conform sursei citate. ”Faptul că se replică mai mult timp într-o persoană cu sistemul imunitar compromis îi permite virusului să selecteze mai multe mutații, pentru că sistemul imun practic nu reacționează și virusul persistă mai mult timp. Nu îl deranjează într-atât cât să îl elimine și persistența asta îi dă virusului voie virusului să evolueze în cadrul pacientului respectiv și acolo se adună mutațiile în timp”, explică Simona Paraschiv.

Cea mai mare problemă ar fi ca Omicron să poată ”păcăli” anticorpii produşi prin vaccinare. Această posibilitate, care se adaugă faptului că este mult contagioasă, ar putea genera un dezastru mai mare decât cel pe care-l trăim de aproape doi ani.

”Vom avea un val 5 care va presupune un număr de infecții probabil destul de mare”

”Mă aștept să avem un val 5 - nu știu dacă va fi neapărat cu varianta Omicron, aici este de discutat -, dar vom avea un val 5 care va presupune un număr de infecții probabil destul de mare, dar cu forme care vor fi cu forme relativ ușoare. Imunitatea colectivă obținută la trecerea prin boală, indiferent de varianta virală, și faptul că totuși populația a fost și vaccinată într-un anumit procent vor face diferența. Imunitatea colectivă cred că va juca un rol important”, spune doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului ”Matei Balș”, la Digi24.