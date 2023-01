Cum și-a incendiat Bulai vesta în Oltcit. O poveste care stârnește hohote de râs: „Nu era prima dată când Oltcitul meu scotea fum”

Sociologul și profesorul Alfred Bulai, în cadrul podcastului Nod în Papură a abordat subiectul dotărilor noilor mașini, prilej cu care a povestit un episod cu adevărat amuzant: Cum și-a incendiat veste în vechiul său Oltcit.

„Mă gândesc câteodată cum de mergeam cu mașina fără aer condiționat. Prima mea mașină a fost un Oltcit bătrân. Apoi am avut alte mașini care tot nu aveau aer condiționat. Deschideai la ele geamul manual în timpul verilor toride și mergeai fără să mori. Acum ni se pare dramatic să nu ai aer condiționat”, precizează Bulai.

Fumător înrăit, acesta a povestit cum și-a incendiat vesta în celebrul său Oltcit.

„Eram în Oltcit și fumam. Oltcitul are doar două uși. Nu știu cum am scuturat pe geam scrumul, mergea undeva în țară la drum lung. Iar la un moment dat din cauza vântului a zburat partea aprinsă a scrumului, dar în spate în mașină.

Am mers ce am mers liniștit și am avut senzația că parcă e fum în mașină. Eu am mai avut probleme la Oltcitul meu, am mai plecat la început cu frâna de mână trasă până când a mocnit un carton de aerisire pe la motor, și îl înjuram pe cel de la care mi-am cumpărat-o crezând că e defectă. Am zis hai că a luat foc Oltcitul, dar când mă uit, îmi luase foc vesta care era pe scaunul din spate. Era un plastic de calitate, mocnea și ieșea fum. Erau multe aventuri de acest tip”, a povestit Alfred Bulai spre amuzamentul jurnalistului Val Vâlcu.

