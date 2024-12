Cum se apără România de migrație, după aderarea totală la Schengen. Despescu (MAI) dezvăluie un mecanism suplimentar decis la Consiliul JAI

Publicitate

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne a spus ce decizii s-au luat la Consiliul JAI din 12 decembrie 2024, când România a fost primită cu toate frontierele în Spațiul Schengen.

„La momentul adoptării deciziei de aderare la Schengen terestru, 12 decembrie, s-au stabilit mai multe măsuri, printre care și acest mecanism de lucru suplimentar pe linie de combatere a migrației, la granița cu Turcia, unde vor fi 100 de polițiști. Din România vor fi 40, iar restul din Austria și Ungaria. Împreună cu colegii din Bulgaria vor acționa la granița cu Turcia tocmai pentru a verifica mai intens și mult mai atent tot ce înseamnă deplasarea persoanelor din Turcia către noi și pentru a opri aceste persoane pentru a nu ne mai trezi cu ele în interiorul Schengen-ului.

Noi nu avem probleme în acest moment cu migrația, pentru că am intensificat activitățile. Dacă insistăm pe aceste controale la granița externă Schengen, cum este granița cu Turcia, cum este granița cu Serbia, unde am alocat suplimentar forțe și mijloace, dacă sistemul de verificare pe care l-am stabilit pentru cetățenii din statele terțe care vin în România va fi la fel de intens aplicat, cu siguranță vom ține sub control migrația cum am ținut-o și până în prezent. România nu este o problemă din punct de vedere al migrației pentru Uniunea Europeană. Tot ce înseamnă direcțiile noastre de acțiune vor fi către acest obiectiv“, a zis chestorul Bogdan Despescu.

Foto: Crișan Andreescu

Și în cazul controalelor de la frontierele de la Marea Neagră, România și-a luat toate măsurile pentru verificarea persoanelor care vin din țări non-Schengen, precum Turcia. Țara noastră dispune de sisteme performante prin care poate depista cu ușurință orice treceri ilegale ale frontierei.

„La Marea Neagră avem 247 de kilometri pe care îi gestionăm. Acolo avem două modalități de lucru. Tot ce vine dinspre Bulgaria va fi Schengen, dar ce va fi dinspre Turcia va fi non-Schengen. Poliția de Frontieră s-a dotat cu noi mijloace de mobilitate navală și maritimă, unele dintre ele cu viteză mare de deplasare. În același timp, am dezvoltat și vom dezvolta sisteme de supraveghere. De exemplu, vestitul sistem SCOMAR, în care se investește astăzi. SCOMAR este un sistem operativ de supraveghere, bazat pe tehnologie de ultimă oră, care permite detectarea timpurie, urmărirea, recunoașterea și identificarea navelor ce desfășoară activități ilegale de trafic la Marea Neagră. Plus că mai avem și alte sisteme. Avem sistem fără pilot“, a mai zis Bogdan Despescu.

