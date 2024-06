Cum i-a afectat aderarea la UE pe românii din diaspora. Camelia Morda Baciu: A fost o perioadă foarte grea / După 2007 a început catalogarea / video

Camelia Morda Baciu a vorbit despre impactul intrării României în Uniunea Europeană în 2007, subliniind că acest eveniment a adus atât avantaje, cât și dezavantaje. Pentru românii din străinătate, trecerea frontierei a devenit mult mai ușoară, spre deosebire de perioada anterioară, când plecarea era dificilă.

„Ai prins acolo intrarea României în Uniunea Europeană. Simți că s-a schimbat ceva în abordare de când am început să ne ducem cu buletinul? S-a întâmplat ceva în momentul în care am devenit și noi parte oficială a familiei europene?”, a întrebat scriitorul Flaviu George Predescu.

„Această libertate din 2007, dată nouă prin intrarea României în Uniunea Europeană, a adus și bune și rele. A avut și părți pozitive și negative. În primul rând, pentru noi, cei care eram în străinătate, trecerea frontierei era mai ușoară. Eu am plecat în perioada când se pleca foarte greu, cu viză cumpărată, am stat în ilegalitate doi ani și jumătate. A fost o perioadă foarte grea.

După ce a intervenit legea Bossi-Fini și ne-am făcut documente cu drept de ședere și de lucru în Italia, situația pentru noi s-a schimbat foarte mult.”, a spus Camelia Morda Baciu.

După 2007 a început catalogarea

Potrivit Cameliei Morda Baciu, posibilitatea de a emigra a fost benefică pentru mulți oameni care doreau acest lucru, dar a adus și probleme, deoarece au emigrat și persoane cu probleme de etică și morală. Aceasta susține că a fost o perioadă dificilă, marcată de infracționalitate ridicată și de confuzia pe care italienii o făceau între români și romi.

„Emigrarea masivă de după 2007 a avut părți bune pentru că au avut posibilitatea să emigreze și persoane care și-au dorit foarte mult și nu au reușit până atunci, dar din păcate, au emigrat și persoane certate cu etica și cu morala și am avut foarte mult de suferit.

A fost o perioadă foarte grea pentru că erau foarte mulți infractori și a început catalogarea. Deci nu făceau diferența între român și rom. Se punea un semn de egal între români și romi. A durat ceva timp până au înțeles și ei că există totuși o diferență, că nu suntem toți la fel. Să nu generalizăm, nu era vorba de etnie, ei catalogau toate persoanele care comiteau infracțiuni. A fost o perioadă foarte grea.", a spus Camelia Morda Baciu.

Au rămas cei pe care italienii îi considerau „de bună credință”

Camelia Morda Baciu a explicat că, după emigrarea masivă de după 2007, au urmat crize economice care au afectat nu doar Italia, ci și alte țări. Acest lucru a determinat oamenii să emigreze din nou, în căutarea unor condiții mai bune.

„Pe urmă a început să se cearnă neghina de grâu, au apărut și crizele care nu au fost doar în Italia. Au fost și în Spania, Germania și în alte părți. Lumea a început să emigreze cu speranța în mai bine, din Italia în altă parte.

Am rămas cei care deja făcusem rădăcini, adică am cumpărat o casă, copiii mergeau la școală. Atunci s-a făcut o altă triere naturală și din nou a venit îndulcirea situației noastre că am rămas cei pe care italienii îi considerau „de bună credință”. Deci au fost diferite etapele, în toată această perioadă, cu bune și cu rele.", a spus Camelia Morda Baciu la emisiunea „Tradiții românești în diaspora", de pe DCNews și ȘtiriDiaspora.

