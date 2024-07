Ne-am obișnuit cu penele de curent, nu știu la voi în zonă cum e situația, dar la mine în cartier nu e atât de bună. Stau în zona Sebastian, în București, iar penele de curent sunt din ce în ce mai dese și pe intervale de timp tot mai mari.

Doar joia trecută, pe timpul zilei, am rămas jumătate de oră în prima parte a dimineții și aproximativ o oră și jumătate după ora 15. Problemele mari pot apărea, însă, pe timp de noapte, și-o să vă povestesc pățania mea și norocul pe care l-am avut.

Fără să am de unde să știu că noaptea nu am avut aproape deloc curent electric, mă ridic din pat și mă îndrept spre bucătărie, unde îmi fac tabietul în fiecare dimineață. Doar că aș fi putut muri dacă nu aș fi fost atent. Deseori nu mă uit pe unde merg în casă, pentru că e casa mea, o știu și pe întuneric, și am mereu telefonul în fața ochilor pentru că îmi place să fiu la curent (metaforic vorbind) cu tot ceea ce se întâmplă.

Intru în bucătărie și, surpriză, bucătăria inundată. Nu, nu s-a spart nicio țeavă, ci s-a dezghețat frigiderul pe timpul nopții din cauza penei de curent și toată apa era pe gresie. Vă întrebați, cu siguranță, de ce spun că era să mor.

Pe jos, în bucătărie și nu numai, am mereu un prelungitor. Azi dimineață era tot acolo, unde-l las de fiecare dată, doar că era acoperit de apă - apă în care eu era să pun piciorul. Nu știu multe despre electricitate, chiar dacă sunt fiu de electrician, dar cu siguranță ar fi urmat o tragedie.

Nu pot să spun decât că am fost norocos. Fiți mult mai atenți la modul în care lăsați prelungitoarele și accesoriile în casă, acestea pot deveni letale mai ales în aceste perioade când penele de curent sunt la ordinea zilei. Riscurile sunt mari, de la un scurt-circuit până la ceea ce mi s-a întâmplat mie.

Penele de curent pot crea situații periculoase, mai ales în contextul în care apar frecvent și durează perioade îndelungate. Situația descrisă de mine evidențiază riscurile semnificative asociate cu electrocasnicele și prelungitoarele în caz de întrerupere a curentului electric.

Apa și electricitatea sunt o combinație periculoasă. În cazul meu, prezența apei provenite din dezghețarea frigiderului combinată cu un prelungitor ar putea duce la electrocutare. Este esențial să menții prelungitoarele și alte dispozitive electrice departe de surse potențiale de apă.

Dacă prelungitoarele sau alte dispozitive electrice sunt lăsate în apă, există un risc ridicat de scurt-circuit când curentul electric revine. Acest lucru poate provoca incendii sau deteriorarea permanentă a dispozitivelor electrice.

Asigură-te că prelungitoarele și electrocasnicele sunt plasate într-un mod sigur și departe de potențiale surse de apă. În cazul unei pene de curent, deconectează electrocasnicele și prelungitoarele pentru a preveni problemele la revenirea curentului. Inspectează periodic cablurile electrice și prelungitoarele pentru a te asigura că sunt în stare bună și fără deteriorări.

