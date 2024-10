Cum contribuie învățarea limbii române la sănătatea mintală a copiilor din diaspora. Claudia Puiu Barraud: Ce mi-a spus o mămică acum 10 ani / video

În cadrul dezbaterii „Tradiții românești în diaspora", Claudia Puiu Barraud a vorbit despre importanța menținerii legăturii între diaspora și statul român, evidențiind faptul că românii din diaspora își păstrează atașamentele culturale, educaționale și familiale similare cu cele din România.

„Trebuie să facem mai mult. Instituțional, trebuie să legăm diaspora de stat. Trebuie să facem ceva! Într-adevăr, comunitatea din diaspora este tot o societate românească, doar că trăiește în altă parte, trăiește peste tot, dar atașamentul lor cultural, educațional și familial sunt identice societății din țară. Nu s-au schimbat, pentru că totul are o justificare extrem de clară și este demonstrat științific.

Cercetările în domeniu ne-au adus constatări solide despre această teorie a atașamentului. De aici și abordarea Centrului Franco-Român și a Școlii Române din Bordeaux și ne-am axat foarte mult pe tot ceea ce privește componenta aceea de sănătate mintală pentru copilul român care trăiește în străinătate. Este vorba despre suflet, la copii. Ne aducem aminte bine, în diaspora, cum am fost alintați de părinți și de bunici.

Acesta este și sistemul. Sistemul de atașament este compus din aceste semne de alint și, în momentul în care noi încercăm să apropiem copilul de noi, să-i creăm un atașament familial, cultural și educațional, transmitem acel sistem de valori pe care l-am luat de la generațiile noastre și este, până la urmă, o moștenire transgenerațională peste care nu putem trece.", a spus Claudia Puiu Barraud.

„Nu tăiem aripi când încercăm să promovăm învățarea limbii române în străinătate"

Claudia Puiu Barraud a explicat că un copil bine atașat și integrat în familia românească din diaspora este valoros atât pentru comunitatea românească, cât și pentru mediul social și școlar din străinătate. Potrivit acesteia, promovarea învățării limbii române nu limitează, ci oferă copilului un avantaj suplimentar, sprijinindu-l să se adapteze mai bine în societatea în care trăiește.

„Copilul bine atașat, bine ancorat în familia românească din diaspora, este extrem de valoros pentru că el poate să facă foarte bine, să se acopere acea nevoie de tot ceea ce înseamnă comunitatea românească, dar, în același timp, prin contactul lui cu societatea de afară, cu limba socială, el poate să răspundă foarte bine și în mediul școlar, și în mediul social, fără să aibă vreo dificultate.

Pentru asta, noi întotdeauna am încercat, încă dinainte de pandemie, să avem acele consilieri gratuite, psihopedagogice și psihologice, în primul rând, cu părintele, pentru că aici totul depinde de părinte, și le-am explicat că este foarte important ca acest copil să aibă, în primul rând, familie, pentru că atașamentul și sistemul acesta de atașament îi dă și încrederea în sine.

Noi trebuie să fim conștienți că nu tăiem aripi în momentul în care încercăm să promovăm învățarea limbii române în străinătate. Nu! Dăm doar o valiză în plus, îi dăm un băgăjel care o să-l ajute extrem de mult pe acest copil și nu o să-l strice în societatea în care el trăiește.", a spus Claudia Puiu Barraud.

„Știm imaginea pe care o avem prin străinătate. Ne-a fost puțin greu să ne apărăm"

Claudia Puiu Barraud a vorbit despre dificultățile întâmpinate de adulți în străinătate și despre eforturile depuse pentru a se adapta și apăra imaginea lor. Potrivit acesteia, după 10 ani de muncă, învățarea limbii române a devenit normală în diaspora. Rata de înscriere la cursuri a crescut, iar mamele solicită consiliere, conștiente că atașamentul cultural și familial este esențial pentru dezvoltarea copiilor.

„Nouă, adulților, ne-a fost foarte greu când am ajuns în străinătate și, în momentul în care, știm imaginea pe care o avem prin străinătate, ne-a fost puțin greu să ne apărăm, dar ne-am făcut avânt și, cu tot bagajul pe care îl avem, am putut să ne apărăm.

Întotdeauna m-am gândit cum se vor apăra ei. Și atunci, din nou, ne-am făcut avânt, am creat pachete, am creat intervenții, am făcut cooperări instituționale și academice și am ajuns la un nivel. Mi se pare mie, că după o muncă de 10 ani, învățarea limbii române a devenit ceva normal în diaspora.

Acum 10 ani, discutam cu mămica aceea și îmi spunea: „La ce îi trebuie? Pentru ce? Pentru că o să-l judece copiii din Franța, francezii.”

În momentul ăsta, nouă ne-a crescut rata de înscriere la toți colegii din rețeaua de învățare a limbii române din străinătate, și mamele, mai ales cu ajutorul foarte multor rețele de dezvoltare și de conștientizare pe această direcție de sănătate mintală, ne solicită tocmai pentru că ele știu, prin informare și consiliere, copilul are nevoie de acest atașament. Totul este atașament.”, a spus Claudia Puiu Barraud.

