Cum au trăit intelectualii meciurile României de la EURO 2024. Laude pentru Iordănescu: Până și engleza o vorbea altfel față de alți selecționeri ai noștri

În cadrul unei emisiuni moderate de Flaviu Predescu, criticul literar Daniel Cristea-Enache a oferit o serie de reflecții asupra recentului Campionat European de Fotbal, evidențiind atât performanțele Echipei Naționale a României, cât și contribuțiile scriitorilor și jurnaliștilor sportivi din trecut.

„S-a terminat nu de mult timp Campionatul European, un fenomen nu numai european, ci global am putea spune. Am fost cu toții conectați – și nu numai bărbații. Sunt foarte multe femei, foarte multe doamne care sunt foarte bune specialiste și cunosc echipele, rezervele, urmăresc campionatele naționale,” a explicat Cristea-Enache, subliniind implicarea generală în eveniment.

Referindu-se la Echipa Națională a României, Cristea-Enache a apreciat performanțele echipei și implicarea suporterilor: „Sigur, campionatul nostru este mai amărât față de cum era pe vremuri, dar Echipa Națională a României cu lotul destul de valori individuale a făcut o figură frumoasă. Cu toții am fost zic eu conectați cu performanțele și cu jocurile echipei României. Am fost fericiți împreună și am suferit împreună alături de Tricolori așa cum nu s-a mai întâmplat de multă vreme.”

Cristea-Enache a lăudat și prestația antrenorului Edward Iordănescu: „Mi-a plăcut foarte mult și prestația antrenorului Edward Iordănescu... Vezi restul alături de video pe www.dcnewstv.ro!

