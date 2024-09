Cum atragem românii din diaspora la vot? Senatorul de diaspora, Mihai Dohotar: "E timpul să ne întoarcem către ei"

Senatorul a abordat și modalitățile prin care românii din diaspora pot fi încurajați să participe la viața civică a României.



În debutul interviului, Mihai Dohotar a oferit o perspectivă personală asupra experienței sale în diaspora, subliniind legătura sa puternică cu comunitatea românească din afara țării.



„Eu sunt din Suceava și am plecat în diaspora în 1995, în Grecia, unde am locuit și am muncit timp de 25 de ani. Am avut și o activitate antreprenorială în ultima vreme”, a declarat senatorul. După 25 de ani petrecuți în străinătate, în 2020, Dohotar a decis să se întoarcă în România pentru a continua activitatea începută ca și consilier la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.



Mandatul său de senator a început în noiembrie anul trecut, după ce a preluat locul lăsat vacant de un coleg care a plecat în diplomație.



„În 2020 am fost invitat să fac parte din echipa Departamentului pentru Românii de Pretutindeni ca și consilier. Și tot în 2020, după cum bine știți, din cauza pandemiei foarte mulți români s-au repatriat măcar o perioadă. Prin iunie am decis să îmi închid una din afacerile din Grecia și să îmi continui activitatea în România.



Mandatul de senator l-am preluat din mers în noiembrie anul trecut, în urma deciziei unui coleg care a plecat în diplomație. Și pentru că am fost pe locul 2 în anul 2020 am preluat mandatul din mers. Am încercat în tot timpul acesta să mă integrez și să îmi fac treaba, să îmi aduc contribuția la a găsi soluții pentru românii din diaspora”, mai spune pentru început Mihai Dohotar.







Cum putem încuraja românii să se implice și să voteze?







În ceea ce privește implicarea civică a românilor din diaspora, Dohotar a subliniat importanța votului prin corespondență, o metodă accesibilă care, în opinia sa, trebuie promovată mai intens.



„În primul rând votul prin corespondență este o metodă la îndemâna oricui. Dar trebuie mult mai mult mediatizat și foarte bine explicat prin acțiuni care sunt la îndemâna noastră să o facem prin emisiunile diplomatice sau prin asociațiile românești din diaspora. A crescut numărul de votanți prin votul prin corespondență.



Cum să îi atragem să voteze mai mulți? Pe mine românii mă întreabă în întâlnirile pe care le am cu ei de ce să meargă la vot? Ce a făcut România pentru ei? Este timpul să ne întoarcem dacă vrem și ne dorim atât mult să îi avem înapoi acasă, măcar o parte dintre ei, să ne întoarcem către ei și să venim cu mesaje clare cu ce anume vrem să facem. Avem modele, avem țări din Europa care au acționat în acest sens cu mulți ani înainte de noi, Polonia, Portugalia, Irlanda chiar și Grecia.



Deci eu cred că, în primul rând, trebuie crescută încrederea în instituțiile românești și în politicienii românești. Sunt convins că și o creștere a reprezentativității lor în Parlamentul României ar putea ajuta.”, explică Mihai Dohotar, unul dintre cei doi senatori care reprezintă diaspora în Parlamentul României.







Reprezentativitatea diasporei în Parlamentul României





Una dintre temele centrale ale discuției a fost reprezentativitatea diasporei în Parlamentul României. În prezent, diaspora este reprezentată de patru deputați și doi senatori, iar Mihai Dohotar consideră că această reprezentare este insuficientă pentru a răspunde nevoilor complexelor comunități românești din afara țării.



„Nu ajung șase parlamentari pentru diaspora. Avem trei categorii de diasporeni: cei de dinainte de 1990, diaspora istorică și diaspora după 1990. Șase oameni, indiferent cât de bine intenționați ar fi, este aproape imposibil să concretizeze în legi sau modificări legislative tipul acesta de probleme. Mi-am dat seama că este efectiv fizic imposibil să acoperi zona, multitudinea de probleme și toate tipurile de diasporeni”, a explicat el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News