Cum ar vrea Alfred Bulai să schimbe fața Capitalei. Sectorul care ar putea fi desființat: Ar trebui să existe o Lege a Bucureștiului

De ce Bucureștiul are încă hibe?

Jurnalistul Val Vâlcu și sociologul Alfred Bulai au căutat nod în... felul cum arată Bucureștiul în momentul de față, cu diferențe majore de imagine între sectoare. Să fie din cauza bugetului "prea subțire"? Lipsă de viziune? Neglijența autorităților? Cine este de vină? De unde poate veni salvarea? Ce soluții pot revigora Capitala?

Alfred Bulai: E o lipsă de responsabilitate și dispreț, dacă vrei, a autorităților față de cetățeni. Într-o lume normală ar trebui să desființăm Sectorul Ilfov. Aș luat toate județele, jumătate din ele, Giurgiu integral, și le-aș face parte din București - adică regiunea metropolitană a Bucureștiului. Are și bani Bucureștiul! Poate să facă odată canalul ăla pe care-l începuseră comuniștii, că e o șmecherie să am o zonă de agrement care să meargă până la Dunăre, de exemplu.

Val Vâlcu: E o singură semiplajă pe tot lacul ăla de la Mihăilești, era un drum de promenadă pe dig - evident, a fost închis...

Alfred Bulai: Eu ce zic? Tu poți să dezvolți Bucureștiul! Am o cunoștință care stătea la un moment dat la 70km de Madrid, dar era cetățean din Madrid. Tocmai pentru că ei au dezvoltat chestia asta metropolitană în care banii de la Madrid, fiind mulți, au dezvoltat zonele... să faci legal șoselele, să faci linii de transport... Pentru că, de exemplu, Firea a încercat când era primăriță, și a reușit parțial. Că era marea problemă - erau deja orașe satelit, practic e casă lângă casă, nu mai e pe câmp... sau nu știu ce orașe pe lângă București ca Bragadiru sau altele care sunt în prelungire - dar regia de transport București se oprea la jumătatea drumului pentru că nu era voie nici zece metri. Mă rog, apoi s-au făcut niște acorduri pentru autobuze... atenție, ăla e parte a Bucureștiului! E o aberație, trebuie să se meargă cu din alea preorășenești cum era pe vremuri.

Aici chiar trebuie să existe o lege a Bucureștiului! Eu acum toc bani, trei sferturi din bugetul imens al Bucureștiului, pe transport și pe RADET. Trec peste faptul că dacă n-ajung banii se iau și de la țară, adică ăia de ce plătesc subvenția pentru transportul în București sau apa caldă. Dar în momentul în care tu dezvolți orașul îl descongestionezi. Frate, ai o groază de localități mici în care, sigur, nu merge nimeni pentru că e drum neasfaltat, dar în momentul în care îl dezvolți (pentru că ai bani, poți s-o faci!)... Metroul în București e foarte scump pentru că e pe sub pământ, dar acolo e de tren, poți să mergi 30-40 km. Descongestionezi orașul pentru că merg mulți în afara orașului, devin mai atractive și locuințele în București...

Dacă ai avea un mijloc de transport de-adevăratelea să ieși din București 15-20km crede-mă că e la fel de scurt timpul cât mergi tu la tine la serviciu, plus că multe dintre instutuții ar putea să se externalizeze. Pentru asta trebuie să ai viziune? Cine are viziune? Nu are nimeni!

Val Vâlcu: Până la Unirii este Sectorul 3. Zici că ești în altă țară! Totul reparat, făcut pavaje... Eh, de la Unirii până la Casa Poporului o mizerie! Bălării prin spațiul ăla așa-zis verde, îți rupi piciorul în pavajul ăla vechi, gărdulețul.... ceva oribil, fiarele alea sudate cu două cercuri, nici nu prea sunt magazine pe acolo, sinistru! Două restaurante în colț cu Procuratura și atât! Erau niște asiatici, turiști, erau stingheri pe acolo... cred că e o aventură prin locurile astea care par bântuite. Am zis că o fi Sectorul 5, că de la Sectorul 5 n-am așteptări, Cotroceniul, iarăși o zonă cu potențial turistic, e mizerabil. City-managerul și-a trasat acolo niște dungi pe locul de parcare ca să-i păcălească pe fraieri, că n-au nicio valoare și în rest o mizerie de nedescris. Mi-am zis că o fi Sectorul 5... Nu, dom'le, e 4! O îmbârligătură pe acolo! Cum se poate până la Unirii în Sectorul 3 să fie impecabil și de cealaltă parte o mizerie? Nu se poate să spună că nu-s bani...

