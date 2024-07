Criza climatică face ca zilele să fie mai lungi, conform unui studiu

Criza climatică face ca durata fiecărei zile să se prelungească. Fenomenul este o demonstrație izbitoare a modului în care acțiunile umanității transformă Pământul, au declarat oamenii de știință, rivalizând cu procesele naturale care există de miliarde de ani.

Modificarea duratei zilei este de ordinul milisecundelor, dar este suficientă pentru a perturba traficul pe internet, tranzacțiile financiare și navigația GPS, toate acestea bazându-se pe măsurarea exactă a timpului.

Lungimea zilei pe Pământ a crescut constant de-a lungul timpului geologic, din cauza rezistenței gravitaționale a lunii asupra oceanelor și zonelor uscate ale planetei. Cu toate acestea, topirea calotei glaciare a Groenlandei și Antarcticii ca urmare a încălzirii globale provocate de om a redistribuit apa stocată la latitudini înalte în oceanele lumii, ceea ce a dus la o cantitate mai mare de apă în mările din apropierea ecuatorului. Acest lucru face Pământul mai oblic - sau mai gras - încetinind rotația planetei și prelungind și mai mult durata zilei.

Impactul planetar al omenirii a fost, de asemenea, demonstrat recent prin cercetări care au arătat că redistribuirea apei a determinat deplasarea axei de rotație a Pământului - polii nord și sud. Alte lucrări au arătat că emisiile de carbon ale omenirii micșorează stratosfera.

"Putem observa impactul nostru, ca oameni, asupra întregului sistem terestru, nu doar la nivel local, cum ar fi creșterea temperaturii, ci în mod fundamental, modificând modul în care planeta se mișcă în spațiu și se rotește", a declarat profesorul Benedikt Soja de la ETH Zurich din Elveția.

"Din cauza emisiilor noastre de carbon, am făcut acest lucru în doar 100 sau 200 de ani, iar acest lucru este cutremurător", a continuat Benedikt Soja.

"(...) Pierderea îngrijorătoare de gheață are un impact direct asupra lungimii zilei"

Cronometrarea umană se bazează pe ceasuri atomice, care sunt extrem de precise. Cu toate acestea, timpul exact al unei zile - o rotație a Pământului - variază din cauza mareelor lunare, a impactului climatic și a unor alți factori, cum ar fi revenirea lentă a scoarței terestre după retragerea straturilor de gheață formate în ultima epocă glaciară.

Aceste diferențe trebuie să fie luate în considerare, a declarat Soja: "Toate centrele de date care gestionează internetul, comunicațiile și tranzacțiile financiare se bazează pe o sincronizare precisă. De asemenea, avem nevoie de o cunoaștere precisă a timpului pentru navigație, în special pentru sateliți și nave spațiale."

Cercetarea, publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences din SUA, a utilizat observații și reconstrucții computerizate pentru a evalua impactul topirii gheții asupra duratei zilei. Rata de încetinire a variat între 0,3 și 1,0 milisecunde pe secol (ms/cy) între 1900 și 2000. Dar, începând cu anul 2000, pe măsură ce topirea s-a accelerat, rata de schimbare s-a accelerat, de asemenea, la 1,3 ms/cy.

"Această rată actuală este probabil mai mare decât oricând în ultimele câteva mii de ani", au declarat cercetătorii. "Se preconizează că va rămâne aproximativ la un nivel de 1,0 ms/cy pentru următoarele câteva decenii, chiar dacă emisiile de gaze cu efect de seră sunt reduse drastic", au continuat aceștia. În cazul în care emisiile nu sunt reduse, rata de încetinire va crește la 2,6 ms/cy până în 2100, depășind mareele lunare ca cel mai mare factor care contribuie la variațiile pe termen lung ale lungimii zilelor, au afirmat cercetătorii.

Dr. Santiago Belda de la Universitatea din Alicante din Spania, care nu a făcut parte din echipa de cercetare, a declarat: "Acest studiu reprezintă un mare progres, deoarece confirmă faptul că pierderea îngrijorătoare de gheață pe care o suferă Groenlanda și Antarctica are un impact direct asupra lungimii zilei, determinând prelungirea zilelor noastre. Această variație a duratei zilei are implicații critice nu numai pentru modul în care măsurăm timpul, ci și pentru GPS și alte tehnologii care ne guvernează viața modernă", conform The Guardian.

