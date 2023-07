Critică rară la adresa BCE. Italia, Spania și Portugalia nu găsesc argumentele pentru creșterea ratei dobânzii de politică monetară

Guvernele portughez, italian şi spaniol au exprimat, în mai puţin de două săptămâni, critici puternice la adresa Băncii Centrale Europene (BCE). În timp ce instituţia monetară europeană operează cea mai rapidă majorare a ratei dobânzii din istoria sa, de la 0,5% la 3,5% în unsprezece luni, în numele luptei împotriva inflaţiei, un început de revoltă politică suflă împotriva BCE, venit din partea unor guverne de orientări foarte diferite, de la stânga la extrema dreaptă, remarcă Eric Albert, în ”Le Monde”.

"Reţeta simplistă de a creşte ratele dobânzilor nu este văzută de toată lumea drept calea corectă" afirmă Giorgia Meloni, premierul italian al partidului postfascist Fratelli d'Italia. Nu poate fi ignorat faptul că creşterea constantă a ratelor riscă să dăuneze economiei mai mult decât să reducă inflaţia, făcând-o un remediu mai rău decât boala. Vicepremierul său, Matteo Salvini, de la partidul de extremă dreaptă Liga, a calificat politica BCE drept "absurdă şi periculoasă".

Trecând prin Bruxelles pentru un summit european, premierul portughez, socialistul Antonio Costa, a ţinut un discurs foarte asemănător. Trebuie să "protejăm condiţiile de viaţă ale familiilor, capacitatea întreprinderilor de a investi şi a economiei de a continua să crească şi să genereze locuri de muncă care să genereze salarii mai bune", a spus el pentru BCE. Criticile au venit şi din partea Spaniei: "Ne aflăm într-o situaţie care nu mai necesită o majorare a dobânzii", a declarat ministrul economiei, Nadia Calvino.

O astfel de critică publică este rară. Independenţa BCE este garantată de tratatele europene, iar guvernele se abţin, în general, de la atacarea frontală a instituţiei. Dar, odată cu marea revenire a inflaţiei, banca centrală se află în confruntare directă cu guvernele. Pentru a calma creşterea preţurilor, are o singură metodă, una deosebit de nesubtilă: creşte dobânzile pentru a încetini economia.

Consumul, sub nivelul de dinainte de pandemie

Situaţia economiei europene, fără a fi catastrofală, este îngrijorătoare. Zona euro se află în recesiune tehnică (PIB în scădere cu 0,1% în trimestrul IV 2022 şi în primul trimestru 2023) şi totul indică faptul că acest lucru va continua şi în trimestrul II. Consumul gospodăriilor este în scădere şi sub nivelul de dinainte de pandemie, spre deosebire de Statele Unite, unde este cu aproape 8% peste. Peste tot, pieţele imobiliare dau semne serioase de slăbiciune, în timp ce producţia industrială stagnează, mai remarcă sursa citată, conform Rador.

”Desigur, inflaţia rămâne foarte ridicată. În zona euro, în iunie, a fost de 5,5% pe un an, de aproape trei ori ţinta BCE. Confruntată cu o astfel de creştere a preţurilor, instituţia monetară nu a putut sta cu mâinile în sân. Dar inflaţia nu are nimic de-a face cu o economie care merge bine. Spre deosebire de inflaţia din Statele Unite, cea europeană este mai ales consecinţa dublului şoc al ieşirii din pandemie şi al războiului din Ucraina. Creşterea de cincisprezece ori a preţurilor la gaze din vara lui 2022 trece treptat prin sistemul economic, de la sector la sector. Refluxul este acum în plină desfăşurare, inflaţia s-a înjumătăţit faţă de vârful de 10,6% din octombrie 2022. În aceste condiţii, ce rost are încercarea de a încetini economia prin creşterea dobânzilor? Mai mult, creşterea ratelor dobânzilor are nevoie de cel puţin şase luni, uneori de un an pentru a avea efect asupra economiei: există o întârziere între decizia BCE, transmiterea acesteia către pieţele financiare şi decizia gospodăriilor sau a firmelor să renunţe la un împrumut şi efectele finale asupra creşterii economice” mai scrie jurnalistul. Cu toate acestea, Christine Lagarde, preşedintele BCE, a subliniat din nou săptămâna trecută: "Munca noastră nu este terminată". O altă creştere a ratei dobânzii pe 27 iulie este o certitudine, în timp ce următoarea majorare din septembrie este în discuţie. De aici şi critica politică la adresa BCE.

Citește și: Şedinţă la BNR. Se modifică iar rata dobânzii de politică monetară?

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News