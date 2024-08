Crin Antonescu: "Ciucă este sfătuit de niște ciubucari incompetenți. Îl pun pe om să mintă"

Crin Antonescu i-a replicat lui Nicolae Ciucă, după ultimul mesaj dat de președintele PNL.

"Domnul general, președinte Ciucă spune ca mai bine vorbeam așa cum am făcut-o de atâtea ori. Fals. N-am făcut-o niciodată. L-am întâlnit fizic, dar nu altfel. L-am întâlnit acum vreo doi ani, când singura discuție a fost cu mulțumiri că m-a invitat, el mi-a mulțumit că am venit și atât. Totul are o anumită conotație si eu nu vreau să dezvolt. Deci ori nu ții minte cu cine ai vorbit, ori minți, ori te sfătuiesc niște ciubucari incompetenți. Eu nu cred că minte, ostașii nu mint și domnul general nu minte, știe cu cine a vorbit, pentru că altfel nu poți să ai nici onoare nici carieră, dacă nu ai memorie și cred că ar mai fi o variantă în care niște oameni l-au învățat să spună ceva care este și fals și cumva imoral," a spus Crin Antonescu la emisiunea Subiectiv, moderată de Răzvan Dumitrescu la Antena 3.

"A făcut aluzie la funcția doamnei Vălean," a intervenit Răzvan Dumitrescu.

"Da, sunt foarte supărat, e o mizerie. Domnul Ciucă a preluat-o cu un soi de iresponsabilitate care nu e de bun augur pentru un viitor președinte și chiar îmi pare rău. Există niște oameni care-l sfătuiesc și ar face foarte bine să-i alunge de acolo. Dacă e nevoie și de un congres extraordinar să-l facă și să alunge derbedeii ăia de acolo pentru că iată ce se poate întâmpla: îl pun pe om să mintă. Dacă eu am fost votat de PNL sau de alți oameni e un lucru foarte simplu pentru care eu nu sunt dator domnului Ciucă sau lui Luci Bode sau cuiva. Eu am candidat ultima oară acum 12 ani, acum 15 ani la președinție. Cei care m-au votat au făcut-o pentru că au crezut în mine. Lor le mulțumesc și acum. Nu am votat pe chitanțe, nu sunt dator nimănui. Ce caută însă doamna Vălean în această discuție? Doamna Vălean a fost comisar european, iar problema domnului Ciucă și a PNL-ului este să evalueze dacă a fost un comisar bun sau nu. Alții au evaluat, evaluările se cunosc și cele interne și cele internaționale. Nu și-a dorit nicio secundă să candideze la o altă funcție," a mai spus Crin Antonescu.

Ce l-a supărat pe Crin Antonescu?

Antonescu a fost deranjat de replica dată de Nicolae Ciucă, ca urmare a mai multor critici pe care fostul președinte al PNL le-a făcut recent. Iată declarația care l-a ofensat pe Crin Antonescu, făcută de Nicolae Ciucă:

„În iunie, domnia sa avea o altă părere. Dar eu îi mulţumesc pentru că ne-a făcut şi recomandări, ne-a transmis şi o serie de critici şi de observaţii. Aş fi preferat să le facem într-o discuţie faţă în faţă, cum am mai făcut, pentru că eu respect şi am un dialog foarte bun cu toţi foştii preşedinţi de partid, pentru că aşa mi se pare normal. (...)

Nu numai eu, ci şi toţi membrii Partidului Naţional Liberal sunt oameni de bun simţ, care i-au votat şi pe dumnealui, şi pe doamna Adina Vălean, atunci când au candidat pentru o funcţie”, a spus Nicolae Ciucă.







