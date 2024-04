Creșterea taxelor în 2025. Ciolacu, anunțul zilei / video

Premierul Marcel CIolacu a discutat alături de analistul politic Bogdan Chirieac și de jurnalista Anca Murgoci, dacă vor crește taxele din 2025, precum se tot vehiculează în spațiul public, afirmații făcute și de ministrul Finanțelor Marcel Boloș, care a zis că 'în prima jumătate a anului 2025 se vor lua măsurile fiscale, care probabil vor intra în vigoare începând cu 1 iulie 2025.'

'Este exclus să crească taxele și impozitele din 2025. Am anunțat foarte clar. Cu privire la domnul Boloș, eu l-am rugat foarte mult să comunice mai puțin, pentru că spune frânturi de lucruri. Dânsul cred că se referea la jalonul 207 din PNRR, un jalon trecut de Cîțu și de Ghinea, nu de Ciolacu și Boloș. În acest jalon scrie despre reforma fiscală. Adevărul este că noi nu mai știm acum în ce sistem fiscal suntem. Suntem în cotă unică, suntem în progresiv? Eu, un social democrat și fan al sistemului progresiv, pentru că asta a dus la dezvoltare, nu exclud ca să rămână cota unică. Dar cota unică să fie cotă unică!', a spus Marcel Ciolacu.

'Nu se poate cumpăra un teren cu 1000 sau 10.000 de euro și să îl vinzi cu 10 milioane de euro și să fii impozitat cu 1% dacă îl ai pe IMM sau cu 10% pe impozit pe venit. Acest lucru nu se întâmplă niciunde în lume. La sistemul de impozitare progresivă, deci nu vorbim de salarii, sunt de acord cu o cotă unică, la toată lumea. Și aceeași cotă unică. Dar la venituri excepționale, oriunde în lumea asta, în America și în orice stat se impozitează diferențiat după ce ai trecut de un prag de 1 milion de euro, că ai avut venit la o tranzacționare, deci, ai altă cotă, care crește, prin progresie, în funcție de valoare.', a zis Marcel Ciolacu.

'În acest moment, Banca Mondială și Comisia Europeană fac studii și să vină cu mai multe variante. Nu o să am nicio problemă să vin la dumneavoastră în studio și să le discutăm, ca să vedem ce se adaptează foarte bine în România. Dar, nu se poate să am fiscalitate scăzută, să nu am niciun fel de control și de informație de la Ministerul de Finanțe pentru că nu am digitalizare. De asemenea, nu am digitalizare în nicio primărie, pentru a cunoaște proprietățile și veniturile cumulate. De asemenea, nu se poate să am și o evaziune fiscală de 10% din PIB și cel mai mare gap de TVA din Europa (diferența dintre ce se colectează si ce ar trebui să fie colectat). Nu se poate continua așa!', a mai spus Marcel Ciolacu, la DC News.

