Creștere prețuri la energie. Victor Negrescu, solicitare către Comisia Europeană

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a cerut Comisiei Europene să intervină rapid pentru a stopa creșterea prețurilor la energie: „Cetățenii europeni, și în mod special cetățenii români, nu pot fi lăsați să suporte singuri facturile din ce în ce mai mari”, scrie Mediafax.



„Am solicitat Comisiei Europene să intervină rapid pentru a stopa creșterea prețurilor la energie. Executivul european trebuie să prezinte soluții și măsuri concrete pentru a contracara creșterea galopantă a prețurilor la gaze naturale și energie electrică și să combată speculațiile de pe piața de energie, inclusiv cu certificatele verzi”, anunță Victor Negrescu.

Plan concret la nivelul Comisiei Europene





Eurodeputatul social-democrat afirmă că este nevoie de un plan concret la nivelul Comisiei Europene pentru că „cetățenii europeni, și în mod special cetățenii români, nu pot fi lăsați să suporte singuri facturile din ce în ce mai mari”.



„Nu avem voie să lăsăm în urmă familiile cu venituri mici, persoanele vulnerabile și vârstnicii, dar nici IMM-urile grav afectate de pandemie, iar de aceea decidenții europeni trebuie să acționeze imediat”, conchide Negrescu.

PSD declanşează o campanie de strângere de semnături pentru plafonarea preţurilor la gaze şi la energie electrică

Partidul Social Democrat va declanşa o campanie de strângere de semnături pentru plafonarea preţurilor la gaze şi la energie electrică, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al formaţiunii, Radu Oprea.

'Am hotărât împreună cu colegii din Biroul Permanent Naţional să declanşăm o campanie de strângere de semnături pentru plafonarea preţurilor la gaze şi la energie electrică. Vineri am depus iniţiativa noastră în Parlament, cu 157 de semnături, adică toţi parlamentarii membri ai PSD, deputaţi şi senatori.', a spus Radu Oprea.

”Am cerut procedură de urgenţă”

'Aceste dezbateri trebuie să fie extrem de rapide, de aceea am cerut procedură de urgenţă, şi foarte serioase, pentru că este o mare aşteptare. Această campanie de strângere de semnături are rolul de a sensibiliza parlamentarii de la celelalte partide politice, fie că vorbim despre PNL, despre UDMR, despre USR PLUS sau AUR', a declarat Oprea, într-o conferinţă de presă.