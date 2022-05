Cresc ratele! PMP, soluție: Măsurile pot fi aplicate în urma unor discuţii serioase şi transparente cu reprezentanţii băncilor şi cu BNR

„Din cauza faptului că ROBOR a depăşit pragul de 5%, majoritatea românilor vor plăti, lună de lună, rate din ce în ce mai mari.

Ca soluţie pentru protecția acestora, PMP solicită:

amânarea scadenţei la plată introducerea posibilității debitorilor de a opta pentru calculul dobânzii pe baza indicelui de referință a creditelor consumatorilor (RCC) în loc de ROBOR

Măsurile pot fi aplicate în urma unor discuţii serioase şi transparente cu reprezentanţii băncilor şi cu BNR.

Pentru că nici în al 12-lea ceas statul român nu a gândit măsuri care să încurajeze în vreun fel creditarea privată şi să alimenteze economia, PMP solicită, pe lângă introducerea celor două măsuri de protecție, iniţierea, la nivel naţional, a unor dezbateri ample cu toţi actorii implicaţi pentru identificarea celor mai potrivite soluţii necesare pentru stoparea creşterii valorii ratelor bancare”, a transmis PMP.

Bubuie ratele în lei ale românilor. Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 5,10%, un nou record al ultimilor 9 ani

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat miercuri la 5,10% pe an, de la 5,07% cât a fost marţi, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Un nivel mai mare a fost înregistrat în data de 2 aprilie 2013, când acesta s-a situat la 5,17% pe an. La începutul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la pragul de 5,24% pe an, de la 5,21% marţi, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 5,33% pe an, de la 5,27% pe an anterior.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât recent majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3% pe an, de la 2,5% pe an şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consu

