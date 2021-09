"Vă spun în premieră că începând cu ora 13:00, la Camera Deputaților, la Comisia pentru Sănătate, am invitat-o pe doamna director a Direcției de Sănătate Publică București, la o audiere privind evoluția epidemiologică de pe București, pentru că pe de-o parte vorbim de acest val patru, știam că vine valul patru, știam! Trebuia să fim pregătiți pentru acest val, mă bucură faptul că avem alternative terapeutice, medicii și personalul medical este pregătit, dar ce nu am văzut este o pregătire a unor autorități care să facă față acestei pregătiri.

O să vă dau un exemplu. Dacă ne uităm pe cifrele de incidență, până săptămâna trecută, duminică, numărul de cazuri era la nivel de 400, 500, maxim 600 și brusc, de luni, numărul cazurilor a sărit de la 400 - 500 - 600 la peste 2.500 de cazuri pe zi.

Acest impact de la 500 la 2.500, adică o creștere de cinci ori de la o zi la alta a numărului de îmbolnăviri, pentru mine, ca medic primar de sănătate publică, deja îmi ridică o problemă. Nu prea se potrivesc aceste cifre și vrem să aflăm ce s-a întâmplat și de ce există aceste diferențe.

În plus, știți la ce am făcut referire și bănuiți la ce mă refer. Până duminică am avut o anumită manifestare care trebuia să se desfășoare, până atunci toate cifrele arătau bine și brusc, de luni, cifrele arată cum arată.

Consider că discutăm între profesioniști, populația trebuie să știe toate lucrurile, pentru că dacă discutăm cinstit și empatic cu pacienții noștri, cu populația, cred că succesul este mult mai mare decât luând niște măsuri foarte dure de interziceri și așa mai departe. Ceea ce a lipsit, și-mi permit să fac această remarcă, această critică, este un parteneriat real între profesioniștii din sănătate și populație, între comunicatori și populație și nu din vina profesioniștilor din sănătate. Părerea mea e că a fost o comunicare condusă politic, pentru că interesul politic a bătut, a fost mai important decât interesul pacienților și al populației", a declarat Florin Buicu, pentru DC MEDIA GROUP, în cadrul dezbaterii "Valul 4 al pandemiei COVID-19: impact, amenințări, soluții".

Vezi mai multe în video: