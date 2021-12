Corneliu Ștefan: Dâmbovița va fi un pol de dezvoltare al zonei de sud-est a României

"Astăzi, alături de premierul României, Nicolae Ciucă, ministrul Energiei, Daniel Popescu, deputatul Radu Popa, membru al Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaților, dar și reprezentanți ai DEPOGAZ PLOIEȘTI am inaugurat două investiții importante pentru județul nostru", precizează Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ Dâmbovița.

"Este vorba despre facilitățile care vor duce la mărirea capacității de extracție zilnică de la 14 mil. m3/zi la 20 mil. m3/zi, dar și etapa finală de modernizare a instalațiilor de deshidratare aferente depozitului de înmagazinare a gazelor naturale de la #Bilciureşti.

Etapa finală de modernizare a instalațiilor de deshidratare aferente depozitului va duce la creșterea capacității de uscare la 20 de milioane Stmc/zi. Această stație de uscare va asigura deshidratarea gazelor extrase din trei grupuri de sonde, fapt ce va conduce la o reducere a consumurilor energetice.

Nicolae Ciucă: România poate să atingă independenţa energetică într-un orizont de timp care nu depăşeşte cinci ani



"Există speranţe să putem să ne folosim capitalul românesc, să putem să folosim capacităţile româneşti pentru a putea să ne atingem acest obiectiv de realizare a independenţei energetice într-un orizont de timp pe care l-am înţeles de la domnul ministru al Energiei că poate să nu depăşească 5 ani", a spus Nicolae Ciucă.

"Tot ceea ce ţine de sistemul energetic şi de asigurarea capacităţilor energetice reprezintă o prioritate pentru Guvernul României. Nevoia de a găsi soluţii pe termen mediu şi lung de asemenea se află în primele trei priorităţi ale Guvernului şi, pentru că la început spuneam că am văzut că există potenţial, am avut o discuţie cu domnul ministru al Energiei, cu domnii directori ai Romgaz şi Depozgaz şi am decis ca, pe data de 20 decembrie, la şedinţa de Guvern, dumnealor să vină şi să prezinte proiectele agreate în comun pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea capacităţilor de extracţie şi depozitare la nivel naţional. Este cât se poate de clar că avem nevoie de efortul comun şi de o aliniere a proiectelor şi programelor astfel încât să putem să ne atingem acest obiectiv", a mai afirmat, în context, prim-ministrul Nicolae Ciucă.