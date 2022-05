Copii născuți prematur. Cornelia Preda, neonatolog (SANADOR): Sub 34 de săptămâni nu mi-aș închipui... Dacă e în incubator, nu înseamnă că e în terapie intensivă

Medicul neonatolog Cornelia Preda a vorbit în cadrul interviului pe care l-a oferit jurnalistului Val Vâlcu despre condițiile pe care un nou născut ar trebui să le îndeplinească pentru a rămâne în salon, lângă mamă și despre incubatoarele folosite în medicina modernă.

”Dacă vorbim despre copii la termen, nu există nicio discuție, ei merg lângă mamă, imediat după ce mama se stabilizează, ajung lângă mamă în salon și sunt instalați la sân pentru a stimula instalarea lactației. Dacă este vorba despre prematuri, depinde. Depinde foarte mult de vârsta de gestație, pentru că în final copilul se adaptează în funcție de maturitatea lui și de problemele de patologie atașată. Una este să fie un copil care are o infecție materno-fetală, alta e să fie un copil dintr-o mamă cu diabet zaharat. Aici ar putea să apară probleme de adaptare. Sunt și nou născuți prematuri care nu au probleme de adaptare, dar aceștia au în general o vârstă de gestație între 34 și 36 de săptămâni. Sub 34 nu mi-aș închipui că un nou născut nu ar trebui să fie măcar supravegheat un timp, pentru a vedea că se adaptează, că are o glicemie bună, că nu are nevoie de oxigen, că are toți parametrii vitali în limite normale și nu trebuie susținut”, a explicat medicul Preda în interviu acordat pentru DC News și DC Medical.

Când poate un copil să iasă din incubator

”Nu toate incubatoarele sunt de terapie intensivă, adică, faptul că e în incubator, nu înseamnă că e în terapie intensivă”, a deschis gazda emisiunii, Val Vâlcu, subiectul.

”În general, incubatoarele sunt în terapie intensivă. Mai sunt și copii care ies din terapie intensivă și stau într-o post terapie, când ei deja sunt mult mai bine, dar ei deja nu au posibilitatea să își regleze foarte bine temperatura și mai stau câteva zile într-un incubator, până când sunt destul de maturi și destul de viguroși pentru a putea sta într-un pătuț. Sunt niște criterii ca să externezi un bebeluș care a fost prematur sau care a fost în terapie mai mult timp, ar trebui să ai în vedere niște criterii. Acel copil trebuie să își mențină temperatura în pătuț, pentru că acasă, mama nu are, evident, incubator și să mănânce bine, ori la mamă, ori la biberon, să aibă o nutriție corectă. Ar trebui să nu aibă un icter accentuat. Trebuie să fie verificat din punct de vedere al anemiei, dacă vorbim de prematuri, trebuie să fie verificat din punct de vedere oftalmologic, deoarece prematurii riscă să facă retinopatie de maturitate. Sunt mai multe aspecte care trebuie verificate ca să ai încredere să scoți un copil din terapie intensivă, să îl scoți din incubator și apoi să îl dai părinților acasă”, a adăugat medicul neonatolog.

