Șeful ANPC: Olandezii aduc în România carne de vacă, prost congelată și expirată. Îl trimitem lor spre a fi păpat!

În urma acţiunilor de verificare desfăşurate de Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucureşti-Ilfov la unităţile de alimentaţie publică din zona comercială Piaţa Alba Iulia din sectorul 3 al Capitalei (Bd. Decebal şi Bd Basarabia) a fost extins controlul la furnizori ai acestora. Acestea au pornit de la verificările efectuate la SC Arogant SRL (Restaurantul "Arogant"), unde au fost constatate deficiente la produsele din carne ambalată cu care era aprovizionată unitatea, precizează ANPC.



Preşedintele ANPC, Horia Constantinescu a subliniat că, probabil, mii de produse provenite din America de Sud sunt achiziţionate de firme olandeze, în varianta proaspătă şi congelate în Olanda, fiind vândute ulterior pe piaţa din România, lucru interzis de normativele europene.



" (...) Nu ştiu dacă ceea ce fac anumiţi operatori economici olandezi este un mod de lucru acceptat şi pentru piaţa din ţara lor. Activitatea lor este strict reglementată de Regulamentul 853/2004 cu privire la comercializarea produselor din carne sau peşte.(...) Probabil, mii de tone de produse provenite din America de Sud sunt achiziţionate de aceste firme, în variantă proaspătă, în sensul refrigerat, nu congelat, sunt transportate în Olanda şi congelate acolo, la câteva luni de la punerea lor pe piaţă, în ţara de origine - congelate lent, având în vedere acumulările de sânge, lichid şi gheaţă din interiorul ambalajelor, precum şi arsurile de congelare evidente - şi vândute, apoi, pe piaţa din România, cu toate că acest lucru, repet, este strict interzis de actele normative europene. Mai mult decât atât, aceştia emit documente şi prelungesc termenul durabilităţii minimale sau de expirare, cum se spune în mod popular, cu încă un an, cel puţin. (...) Le-aş trimite şi eu carnea românească, în aceleaşi condiţii, şi aş vrea s-o văd în farfuriile celor care ne ţin lecţii despre comunitatea europeană. Nu s-a vândut, în termen, produsul, îl congelăm noi aici şi îl trimitem lor spre a fi păpat, îşi spun, probabil. În plus, cu ambalajele având un aspect de calitate îndoielnică, aceste produse ne sunt servite ca premium cu toate că, legal, ar trebui aruncate. Trist este că pentru a rula o astfel de afacere este nevoie de complici şi, din păcate, constatăm că şi i-au găsit printre ai noştri. Sper ca, măcar în această luptă, autorităţile române se strângă rândurile să-i notificăm la Comisia Europeană şi să le arătăm că trebuie să fim respectaţi", a spus Horia Constantinescu.



Furnizorii controlaţi au fost: SC Oceanis Seafood Europa SRL - Depozit Popeşti Leordeni şi SC Rompex Distribution SRL - depozit sat Cosoba, comuna Cosoba, judeţul Giurgiu.



"În urma acţiunii au fost oprite definitiv de la comercializare şi retrase din circuitul consumului uman, circa 2,8 tone de carne, urmând ca verificările documentelor celor două companii să continue în zilele următoare. Produsele retrase de la comercializare au fost sigilate, până la finalizarea documentului de control, urmând să fie predate către o firmă de neutralizare", se menţionează în comunicatul ANPC.



Potrivit sursei citate, una dintre abaterile constatate în urma controlului la depozitul situat în judeţul Giurgiu a vizat faptul că angajaţii operatorului economic prezenţi în unitate au refuzat, la început, accesul în perimetrul de desfăşurare a activităţii a organelor de control.



De asemenea, comisarii CRPCR Bucureşti-Ilfov au mai constatat deficienţe legate de: o parte din produse aveau eticheta aplicată pe care data durabilităţii minimale era depăşită, produsul fiind refrigerat; la aceleaşi produse, eticheta aplicată pe bax menţiona prelungirea datei limită de consum iniţială şi schimbarea stării termice în produs congelat; uşa depozitului şi perdeaua frigorifică aveau cantităţi considerabile de gheaţă în exces şi urme de şoc mecanic pe exteriorul uşii de depozitare.



Nu în ultimul rând, o altă parte din produse, importate din America de Sud, purta o dublă etichetare similară, cea a producătorului, care menţiona produsul refrigerat, cu o anumită dată a durabilităţii minimale şi cea a distribuitorului, pentru un produs congelat, cu o altă dată de expirare (neconcordanţa se referă la informaţiile legate de producţie, ambalare şi dată limită de consum în sensul în care distribuitorul nu respecta recomandările, condiţiile de păstrare/ depozitare şi de consum atribuite de producător).



Conform unui comunicat de presă al ANPC, transmis vineri AGERPRES, o serie de operatori economici ce activau zona comercială Piaţa Alba Iulia din Capitală au fost amendaţi cu 120.000 de lei, au primit şase avertismente, iar pentru cinci operatori economici s-a decis oprirea temporară a prestării serviciilor, până la remedierea deficienţelor.



Inspectorii au verificat modul în care sunt respectate prevederile legale în domeniu în cazul a 15 operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în zona comercială Piaţa Alba Iulia (Bulevardul Decebal, Bulevardul Burebista), în domeniul alimentaţiei publice.



Operatorii economici sancţionaţi au fost: RTH Premium Services SRL (Restaurant ZEZ), Delicatese Decebal VIP SRL (XO Lounge), Kamberoglu SRL (Restaurant Cigeristan), Lollypop Bar SRL (Restaurant Lollypop), Pad Thai Asia SRL (Restaurant Pad Thai), Galex Impex SRL (Cofetăria Casa Lica), Calitatea SRL (Pink Cafe&Lounge), Loka Lounge SRL (Restaurant Loka), Plus Trans Internaţional SRL (Restaurant Traffic), Duman Oriental Business SRL (Restaurant Duman), Diversity Store SRL (Restaurant Tress Lounge), Gatto Cafe SRL (Restaurant Gatto Lounge), Anuka Caffe SRL (Restaurant Mon Chere) şi Arogant Lounge SRL (Restaurant Arogant), scrie Agerpres.

