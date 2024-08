Contre Ciolacu - Ciucă pe cartea ”Un ostaș în slujba țării”. Replica de ultim moment a liderului PNL

Ultimele replici Ciolacu - Ciucă

”Îi recomand lui Marcel Ciolacu să citească și el cartea, poate avea multe de învățat. Promit să îi trimit un exemplar, cadou. Sper că va fi un bestseller, pentru că toate încasările vor merge către inițiative caritabile” a scris președintele PNL, Nicolae Ciucă, pe Facebook.

Anterior, premierul Marcel Ciolacu a ironizat cartea lui Nicolae Ciucă. Președintele PSD a spus despre volumul ”Un ostaș în slujba țării” că ”o să fie un bestseller”.

Milioane de euro pentru promovarea cărții, fapt recunoscut de PNL

O investigație ar fi arătat că PNL ar fi cheltuit milioane de euro pentru promovarea cărții lui Nicolae Ciucă. Astfel, Marcel Ciolacu a fost întrebat, miercuri, în timpul unei conferințe de presă, despre banii plătiți de PNL din fonduri publice pentru producerea și montarea panourilor care promovează volumul. ”Am înțeles că au fost folosite (fondurile- n.r.) la lansarea unei cărți. O să fie un bestseller, sunt convins, mai ales dacă ținem cont de ce promovare a avut”, a răspuns, ironic, Marcel Ciolacu.

Premierul s-a referit la cartea partenerului de coaliție și la Bruxelles, unde, în contextul neînțelegerilor de atunci privind stabilirea datei alegerilor prezidențiale, spunea ”poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este doar pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul coaliției”.

PNL ar fi recunoscut că publicitatea cărții costă 510.000 de euro pe lună, respectiv doar pentru publicitate s-ar fi dat 2 milioane de euro. În plus, ar mai fi vorba și despre alte costuri. Banii plătiți nu au fost pentru o carte, ci pentru promovarea PNL și a liderului PNL, după cum a afirmat prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, care întărește: eu știu deal-ul, știu toate cifrele.

”Am avut onoarea, demnitatea să predau mandatul de premier”

Spre finalul lui iulie, Nicolae Ciucă afirma: ”Atunci când apar ironii de la competitori să ştiţi că durerea nu este la cel care este atacat, ci în partea cealaltă pentru că asta înseamnă că doare şi atunci nu putem decât să ne vedem în continuare de drum. Când o lansez (n.r. cartea)? În august”.

Cu privire la onoarea invocată de Marcel Ciolacu, liderul PNL spunea: ”Onoarea în politica din ţara noastră după 1989 s-a dovedit într-un singur moment şi anume atunci când am avut onoarea, demnitatea să predau mandatul de premier, ceea ce nu s-a mai întâmplat în politica din România şi chiar îmi aduc aminte că ziceau unii: Dacă aş fi fost eu nu aş fi făcut-o. Eu am avut onoarea cuvântului dat şi am făcut acest lucru”.

”De ce o carte despre Nicolae Ciucă? Pentru că s-a vorbit mult despre faptul că `nu sunt din filmul acesta` al politicii româneşti. Şi e adevărat. Nu sunt un om politic tipic. Şi veţi vedea în această colecţie de gânduri şi poveşti de viaţă care e crezul meu. Sunt un om cât se poate de simplu, cu credinţă şi frică de Dumnezeu. Îmi iubesc ţara şi nu uit nicio clipă că jurământul pe care l-am depus, ca ostaş în slujba României, e să îmi apăr patria. Şi asta nu se face doar cu arma în mână. Se face cu inima curată şi cu gândul că după noi rămân doar lucrurile bune pe care le-am făcut. Oriunde ne-am afla şi oricât de tulburi ar fi vremurile pe care le trăim” afirma Nicolae Ciucă.

Într-o emisiune, Marcel Ciolacu spunea că nu-i va citi cartea lui Nicolae Ciucă: ”Sigur nu. Am alte priorități. La pensie vom vedea ce vom face”.

