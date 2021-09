Congres PNL. Alexandru Nazare și-a prezentat moţiunea pentru postul de vicepreşedinte

"Stimate colege, stimați colegi, aș începe astăzi prin a-l felicita pe președintele Partidului Național Liberal, Florin Cîțu, pentru victorie, prin a felicita echipa lui Florin Cîțu pentru munca depusă în această campanie, prin a-l felicita pe Ludovic Orban pentru buna credință, pentru tenacitate și pentru modul în care s-a comportat în această campanie și echipa lui Ludovic Orban, pentru modul în care a luptat lângă Ludovic Orban.

Am auzit foarte multe discuții importante legate de unitatea Partidului Național Liberal. Dacă vorbim de unitatea Partidului Național Liberal, acest efort trebuie să vină din ambele părți, pentru că provocările care ne așteaptă până în 2024 sunt provocări complexe și nu le putem face față decât împreună. 2024 avem patru rânduri de alegeri, e un an foarte important, dar este în același timp și anul în care România s-a angajat să reducă deficititul bugetar la sub 3%.

"Reforma trebuie să aibă un chip, o structură și să fie acceptată de jos în sus în PNL. Să câștigăm în 2024!"

Deci anul 2024 este anul cu două conjuncții importante pentru România, atât reducerea deficitului, cât și provocările legate de alegeri. Ca să facem față cu brio și să livrăm în 2024, va trebui să ducem la bun sfârșit, cu succes, reformele asumate, fie că sunt reforme asumate în PNRR, fie că sunt reforme pe care trebuie să le facem pentru scăderea cheltuielilor bugetare și pentru diminuarea deficitului bugetar. Dar, ca să reușim să facem aceste reforme, ele trebuie prezentate și acceptate de către Partidului Național Liberal, pentru că voi, membrii, sunteți care veți merge și le veți explica. Și voi, membrii, toți liberali, trebuie să știți, nu doar în teorie că vom face reforme, ci în practică. Reforma trebuie să aibă un chip, o structură și să fie acceptată de jos în sus în Partidului Național Liberal ca să poată să fie comunicată și să fie o reformă de succes. Și să câștigăm în 2024!

Altfel, dacă nu știm cum arată aceste reforme, dacă ele nu sunt explicate și îmbrățișate de Partidului Național Liberal, nici nu vom știi și nici nu le vom transmite corect românilor. Avem nevoie de români parteneri în acest exercițiu, dacă vrem cu adevărat să câștigăm cele patru rânduri de alegeri în 2024! Și nu-i putem lua parteneri decât prin transparență.

Transparență trebuie să fie în partid, în comisiile de specialitate, dar și public comunicate către români.

Pe 15 octombrie trebuie să prezentăm un raport foarte important și primul de această natură, primul raport în procedura de deficit excesiv. Știți că încă din 2020 am intrat în procedura de deficit excesiv, dar noutatea e că de anul acesta din iunie, de la Consiliul miniștrilor de Finanțe, suntem obligați să prezentăm un raport la șase luni. Acest raport, pe 15 octombrie, e primul nostru raport și în el trebuie să introducem atât zona de împrumuturi din PNRR, de aproape 16 miliarde, în el trebuie să discutăm pe perspectivă financiară pe termen mediu și PNDL 3 pe care trebuie să-l accepte și Comisia Europeană, și în el trebuie să introducem toate elementele noi care au mai apărut anul acesta.

Și de asemenea, mai trebuie să discutăm și despre impactul bugetar al consumatorului vulnerabil și al ordonanței cu compensări, foarte important. Și toate aceste lucruri le vom face din șase în șase luni. De aceea, acest efort nu-l putem face decât împreună și nu-l putem face decât adunând toți profesioniștii din partid și gândind modul ân care prezentăm aceste reforme.

"E o oportunitate istorică"

Și da, dragi colegi, da, Rareș, e important să vorbim despre sume, e o oportunitate istorică, vorbim de 80 - 90 - 120 de miliarde, e momentul să discutăm despre modul în care ajungem la acești bani, despre condiționalitățile noastre, despre ce avem de îndeplinit, despre acea listă de condiționalități din PNRR pe care trebuie să o prezentăm și-n partid, și-n public astfel încât să arătăm că PNL a făcut o negociere de succes.

Numai așa vom recâștiga încrederea oamenilor și ne vom poziționa foarte bine în 2024 pentru alegeri!

Aș vrea să vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o în acest an, de a mă desemna ministru de Finanțe, aș vrea să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat de-a lungul carierei mele de 16 ani în PNL, în care am fost de trei ori secretar de stat al afacerilor europene, transporturi, finanțe, de două ori ministru la Transporturi și Finanțe, am fost deputat în Parlamentul României și europarlamentar. Fără ajutorul vostru nu aș fi reușit, mă simt onorat!", a declarat Alexandru Nazare.