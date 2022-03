CONGRES AUR: George Simion, reales președinte. ”Nu vreau să fiu candidatul AUR la alegerile prezidenţiale”

Delegaţii la Congresul extraordinar al AUR l-au ales, duminică, pe George Simion ca preşedinte al partidului. Au fost înregistrate 784 de voturi în favoarea moţiunii lui George Simion.



Pentru funcţia de preşedinte al AUR au candidat George Simion, cu moţiunea "România bogată: creştină şi democrată" şi Dănuţ Aelenei, cu moţiunea "Mai multă democraţie".



Pentru moţiunea propusă de Dănuţ Aelenei au votat 38 de persoane, arată Agerpres.

La congres au participat 867 de delegați cu drept de vot, din toate filialele județene și de peste hotare, conform unui comunicat de presă al AUR.



Cele două moțiuni care au fost susținute de candidații la președinția partidului AUR:

1. România bogată: creștină și democrată (George Simion)

2. Mai multă democrație (Dănuț Aelenei)



Echipa completă alături de care a candidat George Simion:



BIROUL NAȚIONAL DE CONDUCERE (BNC)

1. George-Nicolae Simion – Președinte

2. Claudiu-Richard Târziu – Președinte CNC

3. Sorin Lavric – Președinte Senat AUR

4. Marius-Dorin Lulea – Prim-vicepreședinte

5. Cristian David – Secretar General

6. Daniel-Răzvan Biro – Secretar General-Adjunct

7. Ramona Lovin - Secretar General-Adjunct

8. Adrian-George Axinia - Vicepreședinte

9. Dan Tanasă - Vicepreședinte

10. Gianina Șerban - Vicepreședinte

11. Raluca-Elena Amariei - Vicepreședinte

12. Robert Alecu – Vicepreședinte

13. Valeriu Munteanu - Vicepreședinte

14. Ariadna-Elena Cîrligeanu – Membru

15. Darius Pop – Membru

16. Diana Enache – Membru

17. Lucian-Florin Pușcașu – Membru

18. Raluca-Maria Borta – Membru

19. Sorin-Titus Muncaciu - Membru



Echipa alături de care a candidat Dănuț Aelenei:



BIROUL NAȚIONAL DE CONDUCERE (BNC)

1. Dănuț Aelenei – Președinte

2. Andrei-Emil Dîrlău – Președinte CNC

3. Vasile Sârbu – Președinte Senat

4. Nicolae Roman – Secretar General

5. Ionuț Neagu – Prim-vicepreședinte

6. Alexandru-Șerban Bologa - Vicepreședinte

7. Evdochia Aelenei – Președinte Organizația de Femei

8. Marius-Gabriel Voiculeț – Președinte Organizația de Tineret

9. Andrei Cochior – Președinte Organizația de Pensionari

10. Adrian-Cătălin Popa – Președinte Organizația Diaspora





”Nu vreau să fiu candidatul AUR la alegerile prezidenţiale”

Deputatul AUR George Simion a afirmat, duminică, la congresul formaţiunii, că nu vrea să fie candidatul partidului în alegerile prezidenţiale din 2024 şi a adăugat că AUR va susţine un candidat care va intra în turul al doilea şi va câştiga scrutinul "împotriva candidatului sistemului".



"Am început acest drum pentru a face bine ţării. Fiecare trebuie să facă un pas în spate şi să spună: poate nu sunt persoana potrivită să fac parte din conducere (...) M-am înconjurat de oameni care spun că eu trebuie să îi reprezint (...) Nu vreau să fiu candidatul AUR la alegerile prezidenţiale din 2024 pentru că AUR, prin candidatul pe care îl va sprijini, va trimite pe cineva în turul al doilea, împotriva candidatului sistemului. Vreau să mă asigur că vom trimite în turul al doilea, în 2024, pe omul care câştigă aceste alegeri. (...) Avem datoria de a ne înţelege locul şi rostul nostru aici. Avem datoria de a împiedica AUR să devină o altă formă de a căpuşa statul român cu paraziţi a căror singură calitate este că sunt membri de partid. Avem datoria de a depolitiza instituţiile statului român, de a pune o ierarhie a valorilor în vârful mesei, de a pune meritocraţia în vârful mesei. Nu sunt eu cel mai bun exemplu să vorbesc despre asta. În primul an de Parlament, am făcut multe lucruri care nu trebuiau făcute. (...) În AUR vii să dai pentru ţară, nu vii să iei pentru tine", a spus George Simion, duminică, la Congresul extraordinar al partidului, conform sursei citate.

"Mulţi au înţeles că vreau să-l dau afară pe George Simion”

Deputatul AUR Dănuţ Aelenei, care candidează la preşedinţia partidului, a afirmat că a intrat în cursa pentru conducerea formaţiunii ca să demonstreze astfel că "AUR este un partid democratic".



"Mulţi dintre dumneavoastră au înţeles că vreau să-l dau afară pe George Simion, care este de fapt locomotiva acestui partid. Pretindem că suntem un partid conservator de dreapta, care, din punctul meu de vedere, respectă democraţia. Am luat decizia de candida din principiu, pentru a arăta electoratului nostru că democraţia este respectată pe deplin în cadrul partidului AUR", a spus Aelenei.

"Dumneavoastră nu cunoaşteţi de fapt moţiunile, programul de ţară. Echipele poate le cunoaşteţi", şi-a încheiat scurtul discurs Aelenei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News