Concertele din acest WEEKEND de la RADIODCNEWS

Vineri 21 Iunie 2024_Elvis Presley - "Prince from Another Planet (Live)" 2013

„Prince from Another Planet” este un album live lansat în 2013, care capturează două spectacole memorabile ale legendarului Elvis Presley, susținute pe 10 și 11 iunie 1972 la Madison Square Garden din New York City. Aceste concerte sunt considerate printre cele mai iconice din cariera sa, oferind fanilor o privire rară asupra lui Elvis în plină formă, într-unul dintre cele mai importante orașe din lume.

Albumul conține interpretări electrizante ale unor hituri clasice precum „Hound Dog”, „Suspicious Minds”, „Love Me Tender” și „Can’t Help Falling in Love”. Spectacolele evidențiază talentul inegalabil al lui Elvis ca performer live, demonstrându-i versatilitatea și carisma unică. „Prince from Another Planet” nu doar că oferă o retrospectivă asupra talentului lui Elvis, dar și imortalizează energia și entuziasmul concertelor sale live, fiind un must-have pentru orice fan adevărat al Regelui Rock 'n' Roll-ului.

Lansarea din 2013 include, pe lângă înregistrările audio remasterizate, și materiale video rare și interviuri, oferind o experiență completă și imersivă a acelor momente de neuitat. Acest album este un tribut adus unei legende muzicale și reprezintă o ocazie unică de a retrăi magia concertelor lui Elvis Presley din Madison Square Garden.

Sambata 22 Iunie 2024_The Rolling Stones - "Totally Stripped - Brixton (Live)" 2016

„Totally Stripped - Brixton (Live)” este o parte esențială a seriei „Totally Stripped” a The Rolling Stones, lansată în 2016. Acest album live capturează una dintre cele mai legendare trupe rock din lume în timpul unui concert intim și energic susținut la Brixton Academy din Londra, pe 19 iulie 1995.

Concertul face parte dintr-un proiect mai amplu, „Stripped”, care a fost inițial lansat în 1995 și a inclus atât sesiuni de studio acustice, cât și spectacole live intime. „Totally Stripped” extinde această experiență, oferind fanilor acces complet la concertele memorabile din acea perioadă.

„Totally Stripped - Brixton (Live)” se remarcă prin interpretări autentice și pline de energie ale unor hituri clasice precum „Street Fighting Man”, „Wild Horses”, „Tumbling Dice” și „Angie”. Acest concert a fost caracterizat de o atmosferă electrică, cu Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts și Ronnie Wood în plină formă, demonstrându-și abilitățile și chimia inconfundabilă pe scenă.

Lansarea din 2016 include nu doar înregistrările audio remasterizate, dar și imagini video de înaltă calitate ale concertului, oferind fanilor o experiență vizuală captivantă și o imersiune completă în performanțele live ale trupei. „Totally Stripped - Brixton (Live)” este o adăugare esențială la colecția oricărui fan al The Rolling Stones, capturând esența și energia unei trupe care a definit și continuă să definească rock-ul.

Duminica 23 Iunie 2024_Nazareth - "Homecoming - The Greatest Hits Live In Glasgow 2002

„Homecoming - The Greatest Hits Live In Glasgow 2002” este un album live esențial al trupei rock scoțiene Nazareth, lansat în 2002. Acest album capturează un concert special susținut la Glasgow, orașul natal al trupei, și marchează un moment important în cariera lor de peste trei decenii.

Concertul a avut loc la Glasgow Garage și a fost o sărbătoare a moștenirii muzicale impresionante a trupei. Înregistrarea live include interpretări pline de energie ale celor mai mari hituri ale Nazareth, oferind fanilor o oportunitate unică de a experimenta magia unui concert live al trupei. Piesele clasice precum „Love Hurts”, „Hair of the Dog”, „Razamanaz” și „This Flight Tonight” sunt prezentate într-un mod captivant și vibrant, demonstrând puterea și vitalitatea trupei chiar și după mulți ani de activitate.

„Homecoming - The Greatest Hits Live In Glasgow 2002” nu este doar o simplă colecție de hituri, ci și o dovadă a abilităților live impresionante ale membrilor trupei. Vocea distinctivă și puternică a lui Dan McCafferty, împreună cu performanțele dinamice ale colegilor săi de trupă, creează o atmosferă electrizantă care rezonează cu publicul din Glasgow.

Lansarea din 2002 include atât un CD audio cu înregistrările concertului, cât și un DVD cu imagini video, oferind fanilor o experiență completă și imersivă. „Homecoming - The Greatest Hits Live In Glasgow 2002” este o piesă de colecție esențială pentru orice fan Nazareth, capturând spiritul și energia unei trupe care a lăsat o amprentă de neșters în lumea rock-ului.

