Cod galben de polei. Titi Aur: Pericolul cel mai mare, fix unde am nevoie să frânez. Anvelopa de iarnă ne trage ţeapă

Capitala şi alte cinci judeţe se află, luni seară, sub cod galben de polei. Titi Aur, instructor de conducere defensivă şi fost pilot de raliuri, a explicat în exclusivitate pentru DC NEWS care sunt cele trei zone unde pericolul este cel mai ridicat.

În București, până la ora 23:00 se anunță burniță și ploaie slabă ce vor determina, local, depunere de polei.

Până la ora 23:00 sunt sub Cod galben de polei județele Bacău, Vaslui, Ialomiţa și Ilfov. Se vor semnala precipitații mixte ce vor depune, local, polei. Zona joasă a județulului Satu Mare este, până la ora 19:00, tot sub Cod galben de precipitații sub formă de ploaie care determină local producere de polei.

Pe de altă parte, o altă avertizarea nowcasting vizează, până la ora 20:00, județele Constanța și Tulcea. Aici se anunță ceaţă care determină vizibilitate scăzută sub 200 de metri şi izolat sub de metri, scrie Mediafax.

Cele trei zone unde pericolul de alunecare este ridicat: Fix unde am nevoie să frânez

"Anvelopele minunate de iarnă au aderenţă relativ bună pe zăpada bătută, dar pe polei aderenţa este aproape la fel de mică precum în cazul anvelopelor de vară. Nu la fel, dar aproape! Unde apare poleiul? Apare când avem asfalt ud, care îngheaţă. Aici avem gheaţă neagră! Gheaţa mai apare şi în intersecţii, la trecerea de pietoni sau la viraje. Pentru că, de fapt, cauciucul nu alunecă pe gheaţă, zăpadă sau polei. Ci pe un strat de apă format între pneu şi gheaţă, zăpadă, polei. Se topeşte superficial acel strat de gheaţă. Tocmai de asta la -20 de grade avem aderenţă mai bună decât la 0 grade. Pentru că în jurul temperaturii de 0 grade se transformă gheaţa în apă mai uşor.

În zona de intersecţie, de trecere de pietoni sau la viraje, toată lumea frânează, solicită mai mult stratul de gheaţă, de zăpadă topită, şi apare mai mult topirea decât unde se merge în linie dreaptă. Şi avem surpriza şi neştiinţa ca exact acolo să avem ghinion să nu se opreasă maşina. E neştiinţă, nu ghinion! Unde este solicitat stratul de zăpadă mai mult, acolo apare poleiul mai mult, iar maşina ar putea aluneca mai tare. Trebuie să anticipăm.

Şi mai trebuie să ştim un lucru foarte important. Dacă am merge cu cauciucuri de vară iarna, ar fi foarte rău, dar ar fi foarte rău peste tot. Când avem anvelope de iarnă, este bine, dar trebuie să ştim că la trecerea de pe zăpadă bătută pe polei, diferenţa de aderenţă este foarte mare. Anvelopa de iarnă ne trage ţeapă, pe româneşte. Avem aderenţă bună pe zăpada bătută, pentru că are tăieturi lamelare fine care au rolul de a agăţa zăpada şi de a o ţine în cauciuc. Când trecem cu această anvelopă care ne dă încredere pe gheaţă, aderenţa nu mai e bună.

Atunci trebuie să fiu eu, şoferul, conştient, că acolo unde poate să apară gheaţa sau poleiul, aderenţa este foarte mică. Şi apare fix unde am nevoie să frânez. Deci conducem pe vremea asta, dar trebuie să anticipăm!", a punctat Titi Aur pentru DC NEWS.

