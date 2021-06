CNCAV, precizări despre repetarea vaccinării pentru românii care au primit două doze

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a spus că este posibil să fie nevoie de repetarea vaccinării.

”Este posibil sa fie nevoie de un boost. Nu este direct dependent doar de valul 4, ci de tot contextul epidemiologic: rata de infectie, acoperire vaccinala, transmisia in comunitate si de durata protectiei conferite de regimul de vaccinare initial”, a transmis Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).

Când credeți că se va face cea de-a treia doză? Dacă primele două doze au fost de la AstraZeneca, cea de-a treia poate fi și de la alt producător? Răspunsul CNCAV:

De asemenea, CNCAV a mai transmis: ”Este posibil ca pe viitor sa fie recomandata o a treia doza pentru boost, insa la acest moment este prematura aceasta supozitie. Pe masura ce vor fi disponibile mai multe date referitoare la durata protectiei si protectia fata de variantele noi, acest lucru va fi stabilit. La acest moment nu există date care să susțină utilizarea combinată a două tipuri de vaccinuri și care să stabilească siguranța și eficacitatea unei asemenea scheme de administrare”.

Durata protecției oferite de vaccin sau de infecția naturală poate varia în funcție de răspunsul individual, de gradul de expunere, dar și de capacitatea de adaptare a virusului și apariția unor variante virale noi care pot avea caracteristici diferite (de exemplu infecțiozitate mai crescută, simptomatologie mai severă etc.). Din acest motiv este foarte importantă atingerea rapidă unei acoperiri vaccinale cât mai mari pentru a limita transmiterea virusului și, în consecință, pentru a reduce șansele acestuia de mutație și frecvența de apariție a tulpinilor noi.

La întrebarea ”Dacă fac prima doză și nu pot ajunge în țară pentru a doua, care este termenul limită pentru cea de a doua vaccinare?Călătoresc special din Europa pentru acest proces”, CNCAV a venit cu răspunsul.

”Pentru vaccinul Pfizer se recomandă încadrarea într-un interval de maxim 42 de zile, pentru Moderna 35 de zile, iar pentru AstraZeneca 12 săptămâni”, a transmis CNCAV.

”Studiile clinice in baza carora au fost emise autorizarile care permit utilizarea vaccinurilor au avut ca intervale de administrare: Pentru Pfizer pana la 42 de zile (cei mai multi voluntari la 21 de zile). Pentru Moderna pana la 35 de zile (cei mai multi voluntari pana la 28 de zile). Pentru Vaxzevria pana la 12 saptamani. Pentru Janssen - monodoza deci nu e nevoie de rapel. Recomandat este sa va incadrati in perioada studiata, in cazuri exceptionale (de exemplu, infectare la scurt timp dupa doza 1 rezultand in boala severa, alte probleme de sanatate, interventii medicale etc) se poate amana rapelul si peste intervalul mentionat, dar incercati sa fiti cat mai aproape de interval”, a mai transmis CNCAV.