Vaccin Covid-19. Ai ratat rapelul? Ce spun studiile: termenul limită în care vă poate fi administrat serul

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a explicat care este termenul limită în care se poate face rapelul pentru vaccinul Covid-19.

”Pentru vaccinul Pfizer se recomandă încadrarea într-un interval de maxim 42 de zile, pentru Moderna 35 de zile, iar pentru AstraZeneca 12 săptămâni”, a transmis CNCAV.

”Studiile clinice in baza carora au fost emise autorizarile care permit utilizarea vaccinurilor au avut ca intervale de administrare: Pentru Pfizer pana la 42 de zile (cei mai multi voluntari la 21 de zile). Pentru Moderna pana la 35 de zile (cei mai multi voluntari pana la 28 de zile). Pentru Vaxzevria pana la 12 saptamani. Pentru Janssen - monodoza deci nu e nevoie de rapel. Recomandat este sa va incadrati in perioada studiata, in cazuri exceptionale (de exemplu, infectare la scurt timp dupa doza 1 rezultand in boala severa, alte probleme de sanatate, interventii medicale etc) se poate amana rapelul si peste intervalul mentionat, dar incercati sa fiti cat mai aproape de interval”, a mai transmis CNCAV.

Vaccinarea persoanelor care au fost infectate cu SARS-CoV-2 nu este contraindicată, iar vaccinarea acestora se poate realiza după vindecare

Totodată, în cazul în care o persoană dezvoltă infecție cu SARS-CoV-2 după administrarea primei doze de vaccin împotriva COVID-19, aceasta va putea fi vaccinată după vindecare, prin continuarea schemei de vaccinare, fără reluarea primei doze.

Pentru situațiile în care o persoană căreia i s-a administrat prima doză de vaccin Pfizer împotriva COVID-19 are contraindicații temporare pentru cea de-a doua doză, administrarea rapelului va putea fi amânată până la un interval optim de maximum 42 de zile. În situații excepționale, rapelul poate fi administrat și după această perioadă. În cazul vaccinului Moderna, intervalul optim de amânare a dozei de rapel este până la 35 de zile, însă, în situații excepționale, rapelul poate fi administrat și după această perioadă.

De asemenea, dacă o persoană prezintă reacție anafilactică după administrarea primei doze de vaccin tip ARNm nu va mai primi a doua doză, fiind recomandată reluarea vaccinării cu un alt vaccin fabricat după o tehnologie diferită.

În cazul decalajelor privind administrarea dozei a doua de vaccin împotriva COVID-19, persoana programată va putea modifica data efectuării dozei de rapel direct în platforma electronică sau prin modalitățile deja cunoscute pentru programarea inițială.

Pentru situațiile în care cea de-a doua doză de vaccin se administrează accidental, la mai puțin de 21 de zile de la efectuarea primei doze, nu mai este necesară efectuarea unei alte doze de rapel.