Clienții și angajații unui magazin Ikea au dormit în magazin în urma unei furtuni de zăpadă

Clienții și personalul unui magazin Ikea din Danemarca au avut parte de o experiență inedită, după ce au rămas blocați din cauza unei furtuni de zăpadă, relatează BBC. Până la 30 cm de zăpadă s-au așternut în orașul Aalborg, lăsând cel puțin 25 de angajați și clienți în imposibilitatea de a merge acasă.

Așa că grupul a petrecut noaptea în showroom, a luat cina din mâncarea magazinului și s-au uitat la televizor. Părți din nordul Danemarcei au fost puternic afectate de zăpadă, 300 de persoane petrecând noaptea pe aeroportul din Aalborg.

Orașe blocate în nordul Danemarcei

Poliția a sfătuit șoferii să nu conducă în zonă din cauza condițiilor meteorologice. Mai mulți membri ai personalului de la un magazin de jucării de alături au cerut magazinului Ikea adăpost. Managerul magazinului, Peter Elmrose, a spus că grupul a dormit în showroom, unde sunt paturi, saltele și canapele extensibile.

”Aceasta este cu siguranță o situație nouă pentru noi”, a declarat el pentru ziarul local Nordjyske.

O seară inedită

Erik Bangsgaard și soția sa se numărau printre clienții prinși în magazin.

”Ne-am adunat la cantină, de unde luam mâncare și băutură, și era televizor”, și-a amintit el.

”Nu puteam face nimic în privința situației. Eram cu adevărat fericiți să ne adăpostim", a declarat el pentru ziarul Ekstra Bladet.

Grupul a primit un mic dejun cu chifle cu scorțișoară și cafea înainte de a părăsi magazinul.

Elmrose a declarat miercuri pentru Danish Broadcasting Corporation că paturile vor fi gata cu lenjerie de pat curată când magazinul se va redeschide joi dimineață.

Ikea vrea să deschidă mai multe magazine mici în România

Retailerul de mobilă Ikea, care are două magazine pe piaţa locală, ambele în Bucureşti, ia în calcul să dezvolte şi pe piaţa locală unităţi sub formate mai mici, aşa cum există deja la nivel de grup, şi are în vizor şi noi puncte de colectare în ţară, scrie Mediafax, conform ZF.

”România este o piaţă foarte importantă pentru Ikea, aşa că, alături de dezvoltarea comerţului electronic, avem în plan şi dezvoltarea de alte formate, de dimensiuni mai mici. Testăm formate diferite şi analizăm posibilitatea de a fi mai aproape de clienţi“, spune Violeta Neniţă, market manager la Ikea România.

Ea adaugă şi că, în 2021, grupul nu are planificate pentru piaţa locală investiţii diferite faţă de cele pe care le face constant în dezvoltare: ”Anul 2021 a fost unul greu încercat, totul s-a schimbat în cele 18 luni de pandemie de până acum. Ne-am adaptat schimbărilor şi am depăşit 1 miliard de lei cifră de afaceri în România, după o creştere de 17% faţă de anul trecut. Orientarea clienţilor către online a crescut foarte mult.“

