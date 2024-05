Claudia Chiru, Alexandra Șerb și Radu Leca, la Părinți Prezenți! Ce ar trebui să se schimbe acasă și la școală pentru a crește copii fericiți și echilibrați

Alături de profesor învățământ primar Claudia Chiru, coach transformațional pentru părinți Alexandra Șerb și psihologul Radu Leca vom vedea ce ar trebui să se schimbe acasă, la școală, dar vom răspunde și la întrebările cele mai arzătoare ale părinților.





PărințișiPitici.ro împlinește, pe 1 iunie, 1 an de la lansare și vreau să transmit un imens MULȚUMESC fiecărui părinte, bunic, bunică, unchi, mătușă, bonă, profesor, invitat în parte, care a fost alături de noi în acest prim an de activitate!



Generația actuală de părinți este una preocupată și informată, iar asta este un lucru minunat să vedem că adulții de astăzi vor să facă lucrurile mai bine. De aceea avem pe site-ul ParintisiPitici.ro mii de articole documentate și validate de specialiști, iar pe canalul de YouTube aproximativ 30 ore de content de calitate de parenting și educație.



Ca mamă, vă spun că modul în care relaționez cu copilul meu s-a schimbat enorm în acest an, după ce am vorbit cu invitații mei și după ce m-am documentat temeinic, alături de colegele mele, pentru a vă oferi cele mai bune materiale pe site-ul ParintisiPitici.ro.



În această ediție aniversară specială îi avem alături de noi pe trei dintre cei mai apreciați invitați de la Părinți Prezenți: profesor învățământ primar Claudia Chiru, coach transformațional pentru părinți Alexandra Șerb și psihologul Radu Leca.



Vom vedea cum să creștem copii fericiți și echilibrați, ce ar trebui să se schimbe acasă, dar și la școală și vom răspunde la întrebările cele mai arzătoare ale părinților pe care le-am primit de-a lungul acestui an de la voi, părinții. Sunt sute de întrebări și mesaje, și ne bucurăm tare mult că ni le transmiteți pe platformele noastre! Le-am concentrat cumva pe cele mai frecvente și sperăm să acoperim în această ediție cât mai multe dintre neclaritățile și frământările voastre.



Vă invităm să nu ratați o ediție minunată a Părinți Prezenți de duminică, 26 mai, începând cu ora 15:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!



